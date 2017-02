El teatro sale a la provincia

Con la llegada del invierno y los meses más duros para los habitantes de los municipios segovianos, que ven reducidas sus opciones de entretenimiento y realización de actividades, la Diputación ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo y como alternativa a las tardes de manta y sofá, el programa ‘Aquí hay teatro’, que permitirá además a los grupos de teatro aficionado de Segovia representar las obras que cada día preparan en sus locales de ensayo, en distintos pueblos de la provincia.

El segundo ciclo de esta propuesta, que satisface también la demanda de los grupos por ampliar su espectro de público, fue presentada ayer en el Palacio Provincial por el presidente de la institución, Francisco Vázquez, quien estuvo acompañado de la diputada del Área de Cultura y Juventud, Sara Dueñas, y de Javier Gigosos, de Tanteas Teatro.

El presidente de la Diputación aprovechó la comparecencia para dar un repaso a los distintos programas de ámbito teatral que la institución provincial apoya durante al año. Así, se refirió a la Muestra Provincial de Teatro, a los Circuitos Escénicos o a la campaña Teatro en la Escuela, «con lo que a pesar del cierre durante esta temporada del Juan Bravo, la actividad teatral en la provincia sigue en marcha», subrayó.

Por segundo año

‘Aquí hay teatro’ hará girar por los municipios segovianos, por segundo año consecutivo, las obras que varios de los grupos de teatro aficionado de la provincia representaron en la Muestra. De este modo, y tal y como reconoció la diputada de Cultura, se logra, por una parte, dinamizar la actividad cultural y social de los pueblos y, por otra, permitir a las compañías teatrales no profesionales de Segovia mostrar en más de una ocasión su trabajo y el fruto de su esfuerzo diario; ese que llevan a cabo con ensayos que no siempre desarrollan en el mejor horario ni las mejores condiciones, y que no siempre se ve colmado con un amplio calendario de actuaciones en directo.

En total serán once los grupos actuantes en esta segunda edición del programa, y llevarán sus espectáculos a 21 municipios distintos a los que disfrutarán del programa de Circuitos Escénicos, en un intento de la Diputación por que las artes escénicas lleguen al mayor número de localidades posibles. Los primeros en acercarse a lo que ocurra sobre las tablas serán los vecinos de Martín Muñoz de la Dehesa, Sanchonuño y Otero de Herreros, que este sábado, a las 19:00, a las 20:00 y a las 20:30 horas, respectivamente, podrán disfrutar en directo de las obras ‘Una casa de líos’, a cargo de La Alborada, ‘La sopera’, por Candilejas, y ‘Afortunados’, por Ponte a la Cola.

Las últimas actuaciones, que tendrán lugar el 14 de mayo, serán las de La Vega de Valseca en Valseca. con su representación de la conocida ‘Marianela’ de Pérez Galdós, y de nuevo la de Candilejas con ‘La sopera’, en Ayllón. A lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo, Café o Qué visitará Trescasas y Torrecilla del Pinar; Mandala Teatro llevará sus ‘Match-it@s’ a Fuentesaúco de Fuentidueña; Tanteas Teatro actuará en Fuenterrebollo; La Vega de Valseca paseará a ‘Marianela’ por Riaza y Cerezo de Abajo; Y Ahora Q? Teatro se subirá al escenario de Boceguillas; Los Eriales visitarán Melque de Cercos, La Losa y Ventosilla y Tejadilla; Ponte a la Cola actuará en Grajera; Candilejas en Bernuy de Porreros y La Herradura en Mozoncillo. Además, en ‘Aquí hay teatro’ participará en esta edición el grupo Zereia, que aunque no formó parte de la Muestra Provincial, su presencia sobre las tablas con ‘La liga de las mujeres’ ha sido requerida en los municipios de Gomezserracín, Abades y Santo Tomé del Puerto.

Con estas más de veinte funciones por distintas partes de la provincia, los segovianos dispondrán de una nueva oportunidad de introducirse en el mundo del teatro, conocer de mano de sus vecinos cómo se consigue que un guión sea llevado a las tablas de la forma más profesional posible, pese a los pocos recursos disponibles, y aplaudir un trabajo que requiere no solo afición, también mucho compromiso y trabajo en equipo.