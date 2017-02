Palacio de Quintanar acoge una exposición de fotografías sobre la Tauromaquia de Goya

La nueva exposición que acoge el Palacio de Quintanar de Segovia, , ‘Del trazo a la luz. Tauromaquia de Goya en las fotografías de Kallmeyer’, presenta una serie de grabados de la serie del genial pintor aragonés a través de los negativos realizados por Roberto Kallmeyer en 1960, certificados por la calcografía nacional. El archivo fotográfico de Kallmeyer se encuentra depositado en la Filmoteca de Castilla y León. El secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor, y el delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, inauguraron ayer la muestra junto a su comisario Aku Estebaranz, de Arqueología de Imágenes, propietario de los negativos y documentalista de la fotografía segoviana, y de la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa.

‘Del trazo a la luz’ muestra detalles escogidos de los negativos que reproducen las planchas de cobre entintadas de la serie de grabados. Los detalles seleccionados atienden a diversas líneas temáticas, como el toro, primeros planos, lances de la lidia, dramáticos y personajes secundarios. El resultado final es un reportaje sobre el mundo de la tauromaquia que relaciona el grabado y la fotografía tomando como materia prima la obra de Goya.

Esta exposición permite ver cómo era el trabajo de Goya con planchas de cobre y las técnicas de grabado. Los grabadores se ayudaban de lentes de aumento para trabajar con mayor precisión y el detalle conseguido en las obras expuestas recrea esa sensación. La muestra presenta un material inédito. Los negativos se realizaron para la publicación del libro que el editor Rafael Casariego editó de la serie de Tauromaquia de Goya, en 1961. Al realizarla mediante el procedimiento de fototipia, la edición fue de tirada muy corta (no más de 310 ejemplares) y numerada. Desde entonces, los originales fotográficos han sido conservados en buenas condiciones y no se han vuelto a utilizar. Realizar hoy una edición con este material equivale a estrenarlo, al no haberse publicado nunca las láminas de cobre entintado.

La exposición forma parte de la política de promoción y difusión de los valores de la tauromaquia de la Consejería de Cultura y Turismo.