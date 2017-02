La lucha escénica llega con el maestro Kike Inchausti

Los casi 40 alumnos de la provincia que participan en la iniciativa de la Diputación de Segovia ‘Teatreando con Shakespeare’ tuvieron ayer una oportunidad única, la de participar en una clase magistral de lucha escénica, que corrió a cargo del prestigioso maestro Kike Inchausti, especialista en esgrima coreográfica y lucha escénica, que en la actualidad combina la actividad docente con su trabajo como actor, coordinador de acción y coreógrafo en cine, televisión y teatro, y el entrenamiento en esta disciplina de actores y actrices.

El especialista compartió una clase de dos horas con los ocho alumnos cuellaranos que participan en el taller. Durante este tiempo, además de la técnica, también les enseñó algunos trucos muy utilizados, principalmente en teatro, a la hora de golpear en la cara de un contrario o incluso en las peleas cuerpo a cuerpo.

Junto a los alumnos y el profesor, también estuvo presente en la jornada Nuria Aguado, coordinadora e impulsora de estos talleres de teatro para jóvenes organizados y patrocinados por el área de Juventud de la Diputación Provincial de Segovia. Aguado señaló que a lo largo del taller –que comenzó el pasado mes de octubre y se prolongará hasta junio– se están trabajando las distintas disciplinas teatrales, «desde que se coge una obra, se crea el elenco y reparto de personajes hasta que se pone en escena».

Así, los jóvenes 1ue participan van a pasar por todas las fases de creación de un espectáculo, en este caso concreto con la obra ‘Sueño de una noche de verano’, de William Shakespeare. El actor Fernando Cárdaba y la actriz Nuria Aguado, a través de su compañía Maricastaña Teatro, se encargan de conducir los grupos y llevar las dinámicas de creación de personajes, de dramaturgia, de conducir al grupo en torno a la obra y los personajes, así como la interpretación e improvisación.

A todos ellos se suman profesores que acuden a impartir asignaturas especializadas, donde se incluye la ‘master-class’ de lucha escénica recibida esta semana. Además aprenderán, de la mano de otros monitores, escenografía y vestuario, trabajo con objetos, iluminación y banda sonora, técnica vocal, música y canto, dramaturgia y verso.

La próxima clase magistral prevista será el miércoles 15 de febrero, en la subdisciplina de Música y Canto Teatral, que será impartida por Carlos Soto y María Desbordes. El primero es ex omponente y fundador de la banda Celtas Cortos y líder otras agrupaciones musicales como Castijazz o Awen Magic Land, mientras que Desbordes destaca por su trabajo en cine como cantante y en teatro como compositora de bandas sonoras, además de estar galardonada con el Indie Award for the best Seasonal Music por su álbum en solitario ‘Nedeleg’.

Riqueza de los textos

La iniciativa de ‘Teatreando con Shakespeare’ partió del área de Cultura y Juventud de la Diputación, que, aprovechando la conmemoración del 400 aniversario de la muerte del autor, quiso realizar la propuesta a los jóvenes de la provincia, a través del contacto con los institutos, la posibilidad de desarrollar este taller, con el fin de que les permita conocer y valorar la riqueza de los textos del escritor inglés por medio de diferentes actividades. Estas incluyen desde juegos teatrales de presentación hasta puesta en escena y trabajo de estilos, pasando por juegos de concentración, de desinhibición, de confianza o propuestas de motivación escrita y creación, sin olvidar la representación final de la obra.

Según destacó Nuria Aguado, pretende acercar el teatro a los jóvenes, considerando que éste es una gran herramienta para favorecer la expresión y la empatía. En la actualidad el taller se desarrolla en los institutos de Santa María de Nieva, Nava de la Asunción (ambos en horario lectivo) y los dos de Cuéllar, cuando se imparte fuera de su horario de clases. Los alumnos participantes tienen entre 14 y 16 años y concluirán el taller en junio con una pequeña representación de lo aprendido, planteada para que se comparta con sus compañeros de clase.