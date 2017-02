«No creo que la decisión que tomamos sea acreedora de cárcel, como en Novacaixagalicia»

«¿Preocupada? No especialmente. No creo que la decisión que tomamos en su momento (no sé si es la misma que adoptaron los de Novacaixagalicia) sea acreedora de dos años y medio de cárcel. Es verdad, no obstante, que todas estas historias te crean cierto desasosiego, por el tiempo transcurrido y porque no tienen fin».

Son declaraciones de Elena García Gil, secretaria del comité de Retribuciones que en su día aprobó las prejubilaciones millonarias a los directivos de la extinta Caja Segovia, caso que la Justicia volverá a investigar porque entiende que hay indicios de apropiación indebida y administración desleal, tal y como publica hoy, en su edición impresa, El Norte de Castilla.

Cuando se daba ya casi por extinguida la investigación judicial, la Audiencia Provincial revocará la decisión del Juzgado número 2, que el pasado mes de junio archivó la investigación contra los miembros del comité de Retribuciones de la que fue Caja de Ahorros de Segovia por un posible delito societario al haber concedido prejubilaciones para los miembros del comité de dirección por importe superior a los 30 millones de euros, según la denuncia presentada en la Fiscalía por miembros de UPyD.

«No creo que la decisión fuera siquiera errónea, porque se trataba de aplicar la ley y el convenio de los trabajadores de Caja Segovia y los acuerdos que la Caja, como empresa, tenía con sus empleados. Nosotros lo aplicamos, sacamos porcentajes, multiplicamos y llegamos a unas indemnizaciones. ¿Que podían parecernos alarmantes? Personalmente quizá sí. Ojalá yo pudiera cobrar esa prejubilación cuando me jubile, que no va a ser así, pero entiendo que todo estaba hecho dentro de la más absoluta legalidad».