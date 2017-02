El documento fija once puntos para que Ciudadanos se abstenga en la votación de los presupuestos, aunque el acuerdo no es un pacto de gobierno. Pero permite la gobernabilidad del Ayuntamiento de Segovia, es el primer acuerdo plasmado por escrito en este mandato municipal y otorga al equipo de gobierno la tranquilidad que supone aprobar el presupuesto para este ejercicio. Lo firmaron este miércoles el portavoz del grupo municipal del PSOE, Alfonso Reguera, y su homóloga de Ciudadanos (C’s), María José García Orejana, a pesar de que esta declaró que los presupuestos no le gustan.

Contenido del documento CAT. Dotar al edificio CIDE del CAT (Círculo de las Artes y la Tecnología) de un proyecto «definido, real viable y con rentabilidad económico o social» antes del 31 de agosto. Si no, destinar la partida de 350.000 euros a otros proyectos que decidan los vecinos. Redes de abastecimiento de agua. Destinar un mínimo de 200.000 euros al cambio de redes, con especial hincapié en los barrios incorporados. Parques Infantiles. Creación en el barrio de San Lorenzo y ampliación en los Jardinillos de San Roque, con elementos adaptados para personas con discapacidad, aportando 81.600 euros. Adapatación a la discapacidad. Dotar con un mínimo de 50.000 euros el mismo programa de adaptación de parques infantiles para los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Auditoría de Urbanismo. Dotar con 50.000 euros las contrataciones externas para auxiliar al servicio de Intervención. Potabilizadora. Compormiso del Ayuntamiento para iniciar todos los trámites encaminados a realizar una nueva Estación potabilizadora de agua (Etap). Acoso escolar. Ambos grupos se comprometen a impulsar acciones reales en los centros educativos para informar, concienciar y prevenir el ‘bullying’ o ocaso escolar. Ecomuseo. Ambos grupos se commprometen a impulsar el estudio de viabilidad para la creación del Ecomuseo y su red ecomuseal, según la moción de C's aprobada por el pleno el año pasado. Seguimiento. C's y PSOE crearán una mesa de seguimiento presupuestario y de los acuerdos de pleno. Entrada en vigor. Los anteriores acuerdos que no correspondan a modificaciones presupuestarias que deban ser plasmadas en los presupuestos de 2017 entrarán en vigor una vez aprobados estos. uAprobación. Ambos grupos se comprometen con sus votos en el pleno a facilitar la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento para 2017. Las dos concejalas de Ciudadanos se abstendrán y facilitarán la mayoría del PSOE.

La abstención de C's permitirá aprobar los presupuestos que presenta el equipo socialista este viernes al pleno como «opción menos mala», dijo García Orejana, y para que no haya que prorrogar los de 2016. El acuerdo está recogido en once puntos, aunque el más importante es el primero, que condiciona la partida más importante del capítulo de inversiones, la de 400.000 euros para acabar el edificio CIDE del CAT, a que tenga antes del 31 de agosto un proyecto con contenido, «definido, real, viable y rentable».

El portavoz socialista precisó en rueda de prensa que este acuerdo con C’s es «estrictamente sobre presupuestos», pero agregó luego que «abre una nueva vía de entendimiento con espíritu de permanencia», frente a otros grupos (que no mencionó aunque probablemente se refería a UPyD-Centrados en Segovia, que votará en contra) que son más «una asociación cultural y no un partido».

Además, pese al voto negativo anunciado por el concejal de IU, Ángel Galindo, manifestó la intención del equipo de gobierno de «seguir trabajando» con él, tanto porque las propuestas de este para municipalizar servicios como el transporte urbano y la recogida de basuras «sabe que lo impide la legislación», como porque «el voto no es del de IU ni el de Ángel Galindo, es el de Luis Peñalosa» y obedece a cuestiones que llevan años gravitando sobre el Ayuntamiento.

Citó Reguera la casa de La Parra, el aparcamiento de Los Tilos o la trasera de un comercio sobre el paseo del Salón, asuntos dijo que corresponden a «políticas que no afectan a los ciudadanos por su componente social», porque «son temas urbanísticos», para cuestionar la falta de apoyo de IU a los presupuestos. Así, agregó el portavoz socialista, «el equipo de gobierno ha dicho hasta aquí», y ha decidido no emprender acciones expropiatorias en asuntos en los que ya ha habido sanciones, pues «no ha lugar a que el Ayuntamiento se meta en camisas de once varas». Y, para rematar su aserto, Reguera recordó que «IU vota de forma permanente con el PP», como hizo el anterior alcalde de Palazuelos de Eresma al apoyar con su firma «el desarollo especulativo» del complejo de Segovia 21 en Quitapesares.

Ejercicio de responsabilidad

En sus comentarios sobre el acuerdo la portavoz de Ciudadanos incidió en que la negociación del documento ha tenido como base el trabajo realizado por su grupo en 2016, las mociones aprobadas y las propuestas planteadas. Insitió García Orejana en que C’s quiere «avanzar en la seguridad, en la transparencia y en transmitir que este acuerdo es un ejercicio de responsabilidad política», pues su grupo «apuesta por una oposición constructiva» y dialogante. Es la diferente acción política respecto a la de los «partidos viejos», incidió, sentarse a dialogar tras preguntarse si cualquier propuesta es positiva para Segovia.

La portavoz de C’s recalcó que en la mesa de seguimiento que se constituirá velarán «por el cumplimiento de los acuerdos y propuestas». La más destacada es la que pone «fe cha de caducidad» al CAT y supone que antes del 31 de agosto tendrá que haber un proyecto viable, pues de otro modo 350.000 euros de la partida reservada para las obras con las que quedará concluido el edificio serían destinados a los proyectos que decidan las asociaciones de vecinos mediante el sistema de presupuestos participativos. García Orejana abundó en que el proyecto del CAT nunca les ha gustado ni han estado de acuerdo en la enorme inversión pública, y al explicar los demás puntos del acuerdo precisó que su decisión de facilitar con la abstención que se aprueben los presupuestos permitirá, entre otras cosas, «que el proyecto Smart Digital Segovia sea posible y no se pierdan 2,3 millones de euros» y que, entre otras cosas, no se queden sin subvenciones las asociaciones de vecinos.