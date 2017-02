El juez ordena detener al maltratador de perros segoviano que está en paradero desconocido

El Juzgado de lo Penal número 1 ha dictado una orden de busca y captura contra M. S. C., el segoviano acusado por un supuesto delito de maltrato a animales que no se presentó al juicio fijado para el pasado lunes. Mónica Olivares, la abogada del partido animalista PACMA, que ejerce la acusación en este caso, registró una petición para que al investigado le sea levantada la medida cautelar de la libertad provisional de la que disfrutaba después de que ya hubiera sido condenado en 2014 por anterior delito de malos tratos a unos perros, y ahora el juzgado ha dictado una orden de busca y captura por no haber incumplido las condiciones de personación en sede judicial.

En su resolución, el juez señala que el acusado «intenta sustraerse de la acción de la Justicia», por lo que decreta como medida provisional su detención y citación al juicio oral señalado para el día 5 a las 10;:45 horas. M. S. C. será llamado por requisitorias para que comparezca ante el çorgano judicial en la nueva vista oral señalada, «bajo aparcibimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza». Contra este auto cabe un recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o un recurso de apelación dirtecto dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

La letrada de PACMA confía en que el acusado, para el que el partido pedirá la máxima pena contemplada en el Código Penal, ingrese en prisión. Esa condena puede ser de un año de cárcel. Olivares explicó el lunes que lo ocurrido con M. S. C. no es nuevo ni un caso aislado, aunque la incomparecencia es «sangrante». Le consta que se han llevado las diligencias judiciales correspondientes de urgencia durante los últimos días para localizar al acusado, pero éste no ha dado señales y se mantiene en paradero desconocido.

La abogada de PACMA también apunta que la actuación del acusado «es permanente en el tiempo». La representante legal desgrana que la pena que pesa ya sobre el segoviano responde a un episodio que ocurrió en la zona de Torre Val de San Pedro en 2010 y cuya sentencia condenatoria data de 2014. El juicio que tenía que haberse celebrado este lunes por la mañana corresponde a otro caso detectado en el Real Sitio de San Ildefonso y denunciado en 2012.

En todos ellos «la casuística es la misma». Olivares relata que se hallaron a los perros en «condiciones deplorables los que habían sobrevivido y algunos muertos». Estaban encerrados en cajones de apenas un metro cuadrado de espacio. Los informes de la Junta determinaron y confirmaron que los animales «no habían bebido ni comido en mucho tiempo», además de presentar síntomas de «ataxia e infecciones».

«No vamos a permitir que este hombre vaya por la calle tan alegremente», advierten los representantes de PACMA. La acusación apostilla que «vamos a intentar por todas las vías» que el acusado acabe en la cárcel.