El grupo del PP reprocha al PSOE la «nefasta gestión» del Ayuntamiento

Raquel Fernández, portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Segovia, confirmó este miércoles que su voto será negativo a la aprobación del presupuesto que presenta este viernes al pleno el equipo de gobierno del PSOE, pues «se confrma todo lo que venimos denunciando y porque está condicionado por las sentencias que son consecuencia d ela nefasta gestión de Clara Luquero». En su opinión, por los errores del grupo socialista dejarán de ser atendidas «necesidades acuciantes y reales» de la ciudad de Segovia.

La propuesta del equipo de gobierno socialista para este año 2017 «no es buena para la ciudad», y además con ella «se exige a los ciudadanos un importante esfuerzo fiscal, existe poca austeridad en los gastos corrientes y poco rigor en los gastos de personal y el volumen de las inversiones es más aparente que real debido a los casi 8 millones de euros destinados a pagar esos compromisos derivados de las sentencias desfavorables».

Con esos presupuestos, explicó Fernández, se dejan de atender muchas de las necesidades reales de la ciudad, que «se deja tirada por cubrir los errores de gestión y eso no es lo que se merece Segovia».

Escalada del IBI

Respecto a los ingresos declaró que, aparte de «los más que dudosos» 5 millones de euros presupuestados como procedentes de venta de terrenos municipales, el capítulo de ingresos aumenta por el incremento de 1,3 millones de euros en la recaudación municipal de impuestos y tasas, que crecen un 3,1% respecto al año anterior. Destaca sobre todo, señaló Fernández, «el crecimiento de 683.000 euros en concepto de IBI, que aumenta un 4%, alcanzando los 18 millones de euros», casi el 70% de la recaudación municipal, «lo que desmiente la supuesta contención que nos ha intentado vender el gobierno municipal, tras la escalada galopante de este impuesto desde el año 2011».

Además, añadió que «continúan los efectos del 'tasazo' del agua y este año se recaudarán 5,7 millones de euros, 354.000 más que el año anterior, y que, en cambio, las transferencias de capital se quedan en 493.134 euros, con un descenso de 1.348.670 euros «debido a la renuncia a incorporar al presupuesto el ARU de las Canonjías».

Respecto a los gastos e inversiones Fernández comentó que los gastos corrientes experimentan un aumento sobre el presupuesto anterior de 1,48 millones de euros (un 2,9% más) «que no puede considerarse precisamente austero» y que los gastos de personal también crecen, más de 800.000 euros (con una subida del 4%).

En el capítulo de adquisición de bienes y servicios criticó la portavoz del PP que se haya presupuestado en 21,4 millones, con un incremento de 605.050 euros que representa el 2,9% anual, y que las transferencias corrientes aumenten en 435.042 euros, con la partida del transporte público como la que en mayor medida contribuye a este aumento y, «sin embargo, al ritmo que lleva la concesión, cuyos pliegos ni siquiera se han aprobado, va a ser difícil el inicio hasta finales de este año o principios del que viene, con lo que no estaría justificado el aumento presupuestario».

Para los populares «siguen pesando considerablemente» los casi 184.000 euros de la subvención que se le conceden anualmente a la empresa que gestiona el Co,mplejo Deportivo Carlos Melero, Forus, así como las subvenciones relacionadas con Evisego, por importe de 210.000 euros.

Por otro lado, cuestionó Fernández que la mayoría de las subvenciones se mantienen o experimentan pequeñas subidas, excepto las que se destinan a Asistencia social primaria, «que en dos años han disminuido en 124.000 euros, lo que nos hace pensar que son unos presupuestos con menor sensibilidad social».

No obstante, añadió, «nos alegra que, por fin, haya subido el montante destinado a las asociaciones de vecinos desde 70.000 euros a 103.000», si bien, matizó, «observamos que a excepción de Revenga, cuyas subvenciones corrientes ascienden a 126.112 euros, no hay nada previsto para los barrios incorporados, como vienen solicitando sus juntas vecinales y asociaciones de vecinos».

Inversiones reales y el CAT

En cuanto a las inversiones reales, que son las que gestiona directamente el Ayuntamiento, indicó la portavoz del PP que se han presupuestado este año 11,23 millones de euros, 951.160 euros menos que el pasado año, y que el 70%, 7,7 millones, «van destinados a pagar sentencias desfavorables y contingencias municipales generadas por errores en la gestión municipal». Además, hay diversas partidas, por un importe total de 745.000 euros, «que recogen proyectos retrasados en su ejecución y heredados del año anterior como la segunda fase del proyecto de renovación de la Avenida de la Constitución o el ascensor del centro de Autoayuda y Voluntariado».

En este apartado, señaló, «han incluido 400.000 euros para el Edificio de Emprendedores del CAT, algo con lo que no estamos de acuerdo pues no existe un compromiso formal para su uso ni se dispone de un plan de viabilidad, por lo que en nuestra opinión, no debería aplicarse una partida a la remodelación interna del edificio sin conocer cuál va a ser su uso definitivo. En cambio esta cantidad podría destinarse a otros proyectos más prioritarios en estos momentos para la ciudad. Primero nuestros vecinos y sus necesidades».

Echa en falta el PP la partida que estaba presupuestada en el año 2016 para la reurbanización de la Calle Daoíz- Plaza de la Merced, final de la Calle Marqués del Arco, «que no se gastó por incuria municipal, dejando de lado el barrio más turístico de la ciudad de Segovia. Tampoco hemos visto partidas para depuración, policía o tráfico».

En su opinión, «está claro que son muchas las necesidades de la ciudad que se quedan con estos presupuestos insuficientemente atendidas debido a esta situación de estrechez por la que atraviesa el Ayuntamiento; necesidades como un plan de obras y servicios de los barrios, incluidos los incorporados, una apuesta firme y decidida por la eliminación de barreras arquitectónicas, obras de reparación en los colegios públicos, proyectos destinados a mejorar la depuración del agua, el arreglo de la calle San Juan o la dotación y mejora del suelo empresarial, por tan sólo citar algunas cosas».

Añadió Fernández que «los presupuestos deberían ser un reflejo de lo que queremos para la ciudad y el equipo de Clara Luquero promete cosas pero luego no pasa a los hechos y se queda únicamente en el mensaje político».

Por todo ello, concluyó, «la propuesta de presupuestos del gobierno socialista para este año 2017 no contará con nuestro apoyo pues no es una propuesta buena para la ciudad, son unos presupuestos forzados por el pago de las sentencias y otras contingencias y no son los presupuestos que se merecen los segovianos. Esperamos que de cara al año que viene sean capaces de ofrecer una apuesta decida por mejorar Segovia y no por tapar errores de gestión a costa del bolsillo de los ciudadanos».