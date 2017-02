Ciudadanos y PSOE esperan rubricar hoy su acuerdo para los presupuestos

Los presupuestos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia para el presente año parecen haber encontrado la ayuda necesaria para ver la luz. Las cuentas socialistas contarán con el apoyo en forma de abstención de Ciudadanos, permitiendo que los doce votos con los que cuenta el PSOE sean suficientes para que en el pleno de este viernes los presupuestos salgan adelante, a pesar de los once votos en contra del resto de partidos de la oposición (ocho del Partido Popular, dos de UPYD-Centrados en Segovia y uno de Izquierda Unida).

«Hay que agradecer su responsabilidad al grupo municipal de Ciudadanos por su abstención. Estamos hablando de diferentes temas que son perfectamente viables y que creo que se cerrarán a la largo de la mañana», afirmó ayer la alcaldesa de Segovia preguntada por la situación de los presupuestos después de que la formación naranja se abstuviera en la comisión informativa de este lunes. «Las cosas que plantean tienen sentido y se quiere llegar a un acuerdo en esos aspectos», confesó la alcaldesa, quien se mostró confiada con la posibilidad de llegar a un acuerdo a lo largo de la mañana de ayer.

«Cuando se trabajan sobre los remates finales es que los conceptos están ya cerrados», aseguró horas más tarde a esta redacción el portavoz del grupo municipal socialista, Alfonso Reguera, quien indicó que ambas formaciones se habían intercambiado varias modificaciones sobre un texto, estando a la espera de confirmación o de nuevas modificaciones. «Hasta que no estemos las dos partes de acuerdo y aprobado el texto por nuestros respectivos órganos o grupos municipales no se podrá decir nada», afirmó el también concejal de Urbanismo y Hacienda. Reguera prevé que durante la mañana de hoy esté cerrado y perfilado el documento que será publicado después por ambas formaciones. «En el momento en el que lo firmemos se va a remitir una copia para que sea público, transparente y conocido por todo el mundo para que nadie piense que hay alguna cosa oculta o extraña», aseveró el portavoz socialista, quien destacó la normalidad del proceso de negociación: «sentarse y hablar es algo que se suele hacer habitualmente».

Las negociaciones han estado centradas en modificaciones presupuestarias, acuerdos que se han tomado en el pleno y actuaciones de futuro. «Es un acuerdo que tiene varios puntos y que trata un poco de todo», explica. Se ha acordado sacar 50.000 de los 400.000 euros que iban destinados al edificio del CAT y adaptarlos a algunas de las peticiones realizadas por C’s, como la ampliación de los juegos en los Jardinillos de San Roque, la creación de un nuevo parque en el barrio de San Lorenzo o la inclusión de una partida nominativa en los presupuestos que tiene que ver con la auditoria en Urbanismo que defendió la formación naranja.

Llamada a la responsabilidad

La previsible abstención de Ciudadanos permitirá al equipo de gobierno sacar adelante las cuentas municipales, toda vez que el principal ‘aliado’ del Partido Socialista durante la presente legislatura, Izquierda Unida, anunciara su rechazo a los presupuestos por no ser coherentes con los valores de su formación. «Pensemos que si estos presupuestos no salieran adelante estaríamos perjudicando de una manera intensa a la ciudad», declaró Clara Luquero, quien advirtió del carácter «ombliguista» de las decisiones del resto de formaciones poniendo los intereses de partido por encima de los intereses de la ciudad. «Sin la aprobación de los presupuestos no tendríamos autobuses nuevos, no resolveríamos un tema que colea desde hace 20 años como las zonas comunes de Anselmo Carretero, no podríamos empezar a abordar una mejora rotunda en los patios de San José ni podríamos asumir los planes de pago de sentencias que estamos obligados a pagar», concluyó.