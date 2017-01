Un viaje ‘poco Facyl’

El pasado jueves, las catorce agencias de viaje independientes que integran la Asociación Provincial de Agencias de Viajes (ASAV) presentaban la segunda edición del programa Viaja Facyl, que las propias agencias organizan para la provincia de Segovia dentro del llamado Club de los 50. La propuesta está basada en la concentración de todos los servicios o necesidades que un turista puede requerir en sus vacaciones, desde la salida y la vuelta hasta el hotel o las excursiones turísticas programadas para conocer los puntos de interés del destino. Según las agencias, uno de los valores añadidos del Club de los 50 es el acompañamiento de guías durante todas las vacaciones para facilitar la estancia de los clientes, un seguro de asistencia y cancelación que cubre el cien por cien de los gastos o la ausencia de listas de espera.

Pero no es oro todo lo que reluce. Al menos así lo piensan los veinticinco turistas castellanos y leoneses que el pasado octubre realizaron un viaje a Tailandia, dentro de la primera edición del programa Viaja Facyl. Coincidiendo con la presentación de la nueva edición, han decidido hacer pública su queja, descontentos como están con «la atención y el trato recibidos» durante el viaje, en palabras del segoviano Jesús Nieto, que firma un escrito de protesta junto a los otros veinticuatro compañeros que integraban el grupo.

«La agencia mayorista Del Uno al Otro Confín, de este Club de los 50, contrató para nosotros como guía acompañante a un verdadero incompetente que no desempeñó la mayor parte de las funciones que un guía tiene encomendadas: ni atención en aeropuertos, ni asesoramiento en trámites aduaneros, ni control del grupo durante el recorrido... », explica Nieto. La gota que colmó el vaso se produjo en el viaje de vuelta, en el que guía admitió partir el grupo (integrado por 35 personas) en dos, uno de 25 y otro de 10, para que viajaran en aviones distintos, «con la gravedad de que se obligó a varios matrimonios a viajar por separado, como le ocurrió a mis cuñados», añade el turista segoviano. El guía viajó con el grupo de 10, dejando el de 25 «abandonado a su suerte». Este grupo, «en el que viajábamos mi cuñada, mi mujer y yo, tuvo que resolver verdaderos problemas surgidos durante el regreso, porque permanecimos veinticuatro horas en tránsito en Amman, debido a la falta de conexión entre los vuelos. No son países fáciles y echamos de menos un guía que nos facilitara las cosas. Después de mucho luchar y mucho negociar, pudimos volar a Madrid al día siguiente. Como el otro grupo había llegado con un día de antelación, se vio obligado a esperarnos en Madrid, para poder regresar en el mismo autobús. Una odisea».

La agencia mayorista contribuyó a echar más leña al fuego con la respuesta que posteriormente dio a la queja. «Presentamos las pertinentes reclamaciones y el director comercial de la agencia mayorista nos envió una amable carta en la que reconocía las deficiencias del viaje y nos ofrecía una indemnización de 15 euros por persona, en compensación por el incumplimiento de un contrato en el que garantizaban un guía acompañante desde la salida. ¡15 euros! ¡El 0’75% del coste total del viaje (1.994 euros por persona). Consideramos que la respuesta es humillante, teniendo en cuenta el trastorno causado, pues hubo personas que no pudieron incorporarse a sus trabajos, al margen del miedo y la ansiedad que otras pasaron», sostiene Nieto.

«Pretende este Club de los 50 ser una clara y competitiva alternativa al Club de los 60 de la Junta de Castilla y León, pero es mucho el trecho que aún debe recorrer para poder codearse. Desde luego, todo el oro que presenta en su programa no lo hemos visto relucir las 25 personas que suscribimos este escrito», concluye la carta de protesta.

El director comercial de la agencia mayorista, Emilio Fernández, recalca que no hubo ningún problema con el guía hasta el momento del viaje de regreso, «y de hecho. los resultados de los cuestionarios de valoración son muy buenos». Un problema de ‘overbooking’ en el vuelo de regreso hizo que el guía, «puede ser que erróneamente», decidiese dividir el grupo. «Él se quedó con los últimos que salieron, para no dejarlos solos». La mala suerte hizo que los que volaron haciendo escala en Amman, «por causas meteorológicas, tuvieron que pasar la noche allí. Pero se les recogió en un autobús, se les trasladó al hotel y al día siguiente se les llevó al aeropuerto. No estuvieron indefensos», asegura Fernández, quien explica también que los 15 euros de compensación, «que ya han aceptado parte del grupo», corresponden al tiempo en el que los afectados estuvieron sin el servicio de guía.

«El reembolso total es de unos 300 euros», indica el director comercial de la agencia, quien niega que reconociera deficiencias en el viaje. «No fue algo premeditado, surgió así por el problema de ‘overbooking’ y después por el hecho de que la compañía decidiera posponer el vuelo desde Amman por el mal tiempo, algo ajeno a nosotros».