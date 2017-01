El PSOE negocia la abstención de Ciudadanos para asegurar los presupuestos municipales

Tantas horas de riñas en plenos municipales, de enfrentamientos incluso personales, no van a cambiar por 50.000 euros arriba o abajo. Puede haber, y habrá, concesiones o condiciones, aunque «en ningún caso estamos de acuerdo con los presupuestos» cocinados por el equipo de gobierno municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El coordinador de Ciudadanos en la provincia, Alfonso Martín es tajante. «No vamos a votar a favor» de las cuentas.

A pesar de la rotundidad, necesita aclararlo. Precisa matizarlo para al menos tratar de disipar el estupor y sorpresa provocados en otras fuerzas políticas que se sientan en la bancada de la oposición municipal. Los grupos del Partido Popular, Unión Progreso y Democracia-Centrados en Segovia e Izquierda Unida vieron cómo, en la comisión informativa, la portavoz de C’s, María José García Orejana, se abstenía en la votación previa para llevar al pleno del viernes la aprobación del proyecto presupuestario para este ejercicio. Este periódico trató de ponerse en contacto con ella a lo largo de la jornada de ayer sin éxito.

El viernes puede cambiar

El responsable de las siglas naranjas en la provincia sí que respondió y aseguró que «no hay ningún acuerdo cerrado» con el gobierno de la alcaldesa Clara Luquero. «Que nos hayamos abstenido hoy (por ayer) no quiere decir que el viernes lo hagamos», apostilla el coordinador. Alfonso Martín confirma que hay negociaciones con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital y ratifica que hay avances. Esos puntos de encuentro han propiciado la abstención de García Orejana en la comisión.

Si este resultado se repite en la sesión del viernes, la corporación socialista habrá salvado un escollo complicado, máxime cuando el portavoz de IU, Ángel Galindo, ya había comunicado a la alcaldesa que iba a votar en contra. Y así lo hizo en la comisión de Hacienda. Un ‘no’ que también exhibieron los grupos del PP y de Centrados en Segovia y que trasladarán al debate.

Tanto rechazo no preocupa al portavoz socialista y concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, para quien la abstención de Ciudadanos no supuso ninguna sorpresa, sabedor de que las negociaciones entre ambas fuerzas van por el buen camino. No en vano, vive en primera persona «el trabajo conjunto» que están llevando C’s y PSOE para aprobar las cuentas municipales de este año. Reguera valora que «es una abstención previa para facilitar la llegada al pleno del proyecto de presupuestos». Además, aplaude el comportamiento que está teniendo Ciudadanos en estas negociaciones porque «está demostrando ser el único grupo que no pretende bloquear los presupuestos y que quiere mirar por el futuro de la ciudad».

Al coordinador de C’s no le valen tanto las buenas palabras de Reguera como «el interés de los segovianos». Martín defiende la abstención de su portavoz en el Ayuntamiento porque su partido «está para sumar». Es claro y rotundo cuando asevera que «si hay acuerdo, va a haber condiciones para intentar que Segovia no se pare». Además, lamenta que el resto de grupos municipales de la oposición traten de «menospreciar» lo que el responsable de Ciudadanos define como «contraprestaciones lógicas y razonables que deben de ir en presupuestos».

Partida nominativa

Hasta ahora las negociaciones han llegado a algún puerto pero no a todos los que garantizarían la vía libre a las cuentas socialistas para este año, según matiza el coordinador provincial. Esas conversaciones han alumbrado «la modificación de las partidas para mobiliario urbano», anota Reguera. Ambas partes han acordado sacar 50.000 de los 400.000 euros que iban destinados al edificio del CAT y adaptarlos a algunas de las peticiones de C’s.

Así, en el apartado de parques y jardines se prevé una asignación para ampliar los juegos de los Jardinillos de San Roque y crear un nuevo parque en San Lorenzo, proyecto aprobado pero sin dotación. Asimismo, el equipo de gobierno ha aceptado incluir «una partida nominativa» de 50.000 euros –señala el concejal– en el capítulo genérico de trabajos de otras empresas. Este movimiento solicitado por C’s tiene que ver con la petición que defendió el grupo de una auditoría en Urbanismo.

Martín y Reguera coinciden en que hay margen de negociación para sellar el acuerdo que asegure al equipo de gobierno la abstención de las dos ediles de Ciudadanos y, por tanto, la aprobación de los presupuestos. Las dos partes dirimen «la activación de determinadas propuestas de C’s en las que el PSOE estaba de acuerdo» en alusión, sin detallar, a algunas mociones de las siglas naranja, esboza el portavoz socialista.