La asociación La Parrilla corre peligro de extinguirse si la dirección no encuentra relevo

La asociación de vecinos La Parrilla, del barrio de San Lorenzo, podría desaparecer en los próximos meses si antes no surge nadie que tome las riendas y forme una nueva junta directiva. La actual dirección, presidida desde el año 2013 por Óscar de Diego, quiere dejarlo ya, después de que hace dos años, en 2015, renovara su compromiso por dos años más. Pero la falta de alternativas deja en el aire la continuidad de una asociación simbólica dentro del movimiento vecinal segoviano, representante de uno de los barrios más populosos y participativos de la ciudad y organizadora de actividades culturales que han trascendido el propio San Lorenzo.

La voz de alarma saltó el pasado martes, 24 de enero. Para ese día estaba convocada la asamblea anual extraordinaria. La cita era importante porque la junta directiva tenía que presentar las cuentas del año anterior y abrir el proceso para la elección de una nueva dirección. Sin embargo, solo cinco de los setecientos miembros de La Parrilla acudieron a la llamada de la junta. A pesar de la escasa asistencia, la asamblea salió adelante y fueron aprobándose por unanimidad todos los puntos del día. En el apartado económico, la junta presentó un buen balance, con un superávit superior al 25% respecto al saldo que estos mismos directivos se encontraron cuando asumieron las riendas de la asociación, en el mes de enero de 2013, hace ahora cuatro años.

«Es lamentable que solo acudieran cinco socios. Y, como se suponía, nadie se mostró interesado en formar una nueva junta directiva que tome las riendas de la asociación, por lo que acordamos, con los cinco asistentes, nombrar a tres personas de la actual junta para que gestionen la asociación hasta el día 31 de marzo. Si llegado ese día, no se hubiera presentado nadie, convocaremos una junta extraordinaria para disolver la asociación», asegura el presidente de La Parrilla, Óscar de Diego.

Llama la atención el desinterés de los socios en mantener viva una asociación que tanto ha luchado por el progreso del barrio, no solo material, sino también cultural. La Parrilla ha sido, durante los últimos años, punta de lanza del movimiento vecinal segoviano, una asociación reivindicativa y muy activa en la organización de actividades culturales y festivas. El exitoso ciclo Noches de Música en el Atrio es un buen ejemplo.

«Da mucha pena, la verdad. Pero nosotros nos presentamos en 2013 para dos años y en 2015, haciendo un esfuerzo, decidimos continuar al frente al no concurrir ninguna alternativa. Pero han pasado cuatro y la gente tiene sus vidas que atender, sus profesiones y sus familias. Además, las cosas no se hacen con la misma ilusión. Lo lógico es que haya savia nueva que entre con ideas e ilusiones renovadas. Es lo único que puede asegurar la pervivencia de la asociación», explica De Diego, que ya fue presidente de La Parrilla entre 2006 y 2009.

San Lorenzo es un barrio pujante, con muchos vecinos y un espíritu participativo muy marcado. Sería muy llamativo que antes del 31 de marzo no surgiera nadie que pueda aportar ese plus de ilusión que a La Parrilla le hace falta. «Puedo decir que merece mucho la pena trabajar por el barrio, que los vecinos te agradecen el interés, y que con esfuerzo y dedicación se consiguen cosas. Nosotros lo hemos conseguido a base de reivindicar, porque hemos sido siempre una asociación muy peleona. La reordenación del tráfico en la calle de Las Nieves o en el entorno de la plaza del barrio es un buen ejemplo», sostiene el presidente, que espera no tener que asistir a la disolución de una asociación con tanto carisma. «Tenemos que tomar conciencia y no dejar que La Parrilla desaparezca. Nosotros ayudaremos a quien dé el paso. Eso seguro».