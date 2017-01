Sin suelo, sin fibra óptica, sin créditos... sin recuperación

A que no imaginan hacer una tortilla sin huevos. Pues el anhelado crecimiento económico y la deseada generación de empleo en la provincia tampoco pueden cocoinarse si no se ponen las dotaciones y medios necesarios. La Federación Empresarial Segoviana (FES) lanza un mensaje de auxilio, porque aunque el entorno parezca favorable, engaña. En España, por ejemplo, no llega al 40% la cantidad de empresas que el año pasado terminaron con beneficios. Así lo ha hecho ver el presidente de la patronal provincial, Andrés Ortega. El responsable del empresariado segoviano y los miembros de su junta han compartido este viernes sus inquietudes, demandas y retos.

La última Encuesta de Población Activa alumbra una reducción del paro en el último año cifrada en 1.615 personas. Bien, pero no tanto como para tirar cohetes; sobre todo cuando en el último trimestre se han apuntado a las oficinas de empleo 1.100 desocupados. Además, el ejercicio cerró con once autónomos segovianos más en el paro. «Las cifras de desempleo son altísimas», admite el secretario general de la FES, José Luis de Vicente, a pesar de los pulsos de recuperación detectados y que han hecho disminuir la tasa de paro desde más del 25% hasta el 18,6%.

El escenario que han pintado las cabezas visibles del empresariado segoviano tampoco invita demasiado a pensar en una recuperación fulminante y llamativa. De hecho, para un tejido en el que predominan por abrumadora mayoría las pequeñas empresas de menos de ocho trabajadores, «el avance de la economía tarda más en llegar», explica el secretario general.

Por lo tanto, el campo tampoco está lo suficientemente abonado como para que florezca industria. Ortega, que cumple ahora tres meses al timón de la nave de la federación, ha enumerado las carencias que lastran la competitividad de las empresas segoviana y que ahuyentan la radicación de actividad y empleo. Uno es el déficit de infraestructuras tecnológicas. La extensión de las redes de conexión y del suministro energético es deficiente, insiste el presidente. La escasa implantación de la fibra óptica en el medio rural y en los polígonos industriales que están diseminados por estas zonas periféricas es una pesada roca atada a los pies de los empresarios, que se ven incapaces de despegar.

Recientemente los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores daban la razón a la queja de la federación. Segovia, junto a territorios cercanos y con unos rasgos sociodemográficos muy parecidos como Cuenca, Ávila, Soria, Zamora, Toledo o Ciudad Real, se sitúa en la cola del país en lo respecta al equipamiento de fibra óptica. La provincia contabiliza una media de 1,4 líneas por cada cien habitantes. Así pues, este tipo de conexión telemática rápida no está ni mucho menos implantada en la provincia. Madrid, por ejemplo, tiene unas quince veces más de líneas de fibra óptica; y Valladolid multiplica por nueve la dotación segoviana.

Uno de los parques empresariales que próximamente espera tener solucionado este déficit de las telecomunicaciones es el de Nicomedes García, en Valverde del Majano.

Aprovechar el desdoblamiento de la SG-20

La retahíla de reclamaciones continúa con otro tipo de conexiones, las viarias. En este sentido, la Federación Empresarial Segoviana solicita que se aprovechen las obras de desdoblamiento de la SG-20 para construir sendos enlaces con los polígonos industriales de El Cerro y Hontoria y un ramal con la estación del Ave. La patronal segoviana ya ha trasladado la petición al Ministerio de Fomento jutificando que «no supondrían un coste excesivo» y su servicio para el tráfico de mercancías y los planes de desarrollo de la zona.

En el capítulo de reivindicaciones de la FES también figuran en los puestos de honor las reclamaciones de más peso para el sector industrial dentro del Producto Interior Bruto provincial y de más suelo para la instalación de empresas, además de la mejora y el aumento de infraestructuras que despierten el interés para que compañías autóctonas o forasteras piensen en ampliar o traer su producción a Segovia. Esta propuesta debe ir acompañada de ayudas al emprendimiento, apostilla el presidente de la patronal.

Los representantes del empresariado segoviano tienen claro que estas y otras recetas son una «eficaz y eficiente» solución al problema de la despoblación creciente que azota al territorio provincial. La organización llama la atención y lamenta el cierto desamparo al que se ven abocados los industriales. Andrés Ortega ha hecho hincapié en la necesidad de que el acceso a los créditos sea «más fácil y más rapido».

Asimismo, demanda «un reenfoque del sistema fiscal para que sea más favorable a las empresas», amén de una reducción de la presión fiscal y de las cotizaciones a tributar. Los responsables de la FES perciben que hay oportunidades para el impulso económico y el empleo que se están escapando por unos apoyos que se hacen demasiado de rogar, tanto en tiempo como en cantidad. «Hay provincias colindantes con Segovia en las que se está favoreciendo a la industria porque resulta más fácil la obtención de ayudas por parte de las administraciones», se queja el secretario general. Estas diferencias dejan en inferioridad el potencial competitivo de las empresas segovianas y desinfla los reclamos para el asentamiento.