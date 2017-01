Luquero elude desvelar su candidato preferido «porque distingo» militancia y Alcaldía

«Cómo no voy a meditar sobre mi partido. Soy socialista de razón y corazón. Dentro de la estructura del partido, soy militante de base y estoy en mi derecho de meditar y, en su momento, cuando haya más candidatos, decidir cuál es el más adecuado. Pero esa decisión se quedará en el ámbito privado de la militante». Con estas palabras despachó Clara Luquero la pregunta sobre su futuro apoyo a uno u otro candidato en las primarias del PSOE previstas para la primavera. La alcaldesa de Segovia no tiene intención alguna de hacer públicas sus preferencias porque, según recordó ayer a los periodistas, no considera conveniente pronunciarse ocupando como ocupa un cargo institucional. «Como alcaldesa de Segovia no me voy a manifestar. Yo ejerceré mi derecho democrático como militante, pero después habrá un resultado, y sea cual sea el líder de mi partido, va a contar con mi apoyo y mi colaboración», dijo.

En este sentido, Luquero contrapuso su postura a la del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que nunca ha ocultado sus preferencias por Pedro Sánchez. «No quedaría muy bien que yo hubiera apoyado a un candidato y luego ganara otro. Es una realidad práctica de las cosas. Distingo mi papel como militante de base del partido de mi papel como alcaldesa, porque lo que yo diga como alcaldesa tiene una trascendencia pública. Con todo el respeto al alcalde de Valladolid, que está en su derecho, si lo considera, de manifestarse», señaló Luquero. Hasta ahora, solo Patxi López ha mostrado su disposición a encabezar el partido.