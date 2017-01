Los accidentes de tráfico en Segovia se cobraron quince vidas en 2016

Las carreteras de la provincia de Segovia se cobraron la vida de 15 personas en los 14 accidentes de tráfico con víctimas mortales registrados en 2016, 13 de ellos en carretera y uno en vía urbana. Los 1.664 siniestros ocurridos en todo el año en la red viaria provincial se saldaron con 35 heridos graves (26 en carretera y 9 en vías urbanas) y 405 leves (286 en carretera y 119 en vías urbanas).

En total, hubo 1.353 accidentes sin víctimas, de acuerdo con los datos que ofreció ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, dentro del Balance de Seguridad Vial 2016 en las carreteras de Castilla y León.

El verano fue especialmente negro en las carreteras. Varios accidentes mortales volvieron a poner la polémica carretera SG-20 en el punto de mira, justo en el año en que han dado comienzo las obras de ampliación de la vía. El pasado mes de agosto, en apenas trece días, dos personas murieron en sendos accidentes de tráfico ocurridos en la variante de Segovia. El día 12, una mujer de 63 años vecina de Cuéllar fallecía en una colisión múltiple en la que se vieron implicados cuatro vehículos, con un saldo final de otras cuatro personas heridas. Jornadas después, el 24 de agosto, la fallecida era una joven de 20 años, cuyo vehículo se salió de la calzada a la altura del kilómetro 1 y chocó contra unas tuberías de obra situadas fuera de la carretera. Fueron los últimos accidentes mortales de la larga serie que acumula la SG-20 desde su inauguración en 2001. La variante segoviana figura entre las 160 carreteras más peligrosas de España y es la de titularidad estatal con más riesgo de la provincia de Segovia.

En Castilla y León, durante el pasado año se produjeron 105 accidentes mortales en vías interurbanas en los que fallecieron 124 personas y otras 49 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas. Estas cifras suponen descensos del 10,26% (–12) en accidentes mortales y –13,9% (–20) en el número de fallecidos.

Las distracciones, la velocidad inadecuada, no respetar las prioridades del paso, el cansancio o sueño, no respetar prioridad, no mantener intervalo de seguridad, irrumpir peatón en calzada o maniobras antirreglamentarias son los principales factores que aparecen en los accidentes mortales o graves en Castilla y León.

En cuanto a las circunstancias que influyeron en la siniestralidad registrada en Castilla y León durante el año 2016, destaca, en primer lugar, el envejecimiento del parque de automóviles. Durante el último año se ha producido, en general, un aumento de la antigüedad media de los vehículos implicados en accidentes mortales, excepto en las motocicletas. Los turismos en que viajaban los fallecidos tiene una edad media 13,8 años; 8,4 las furgonetas y 8,9 las motos. También ha habido más infracciones por consumo de drogas. A través de las Agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil, se realizaron en Castilla y León, hasta diciembre, un total de 7.768 pruebas, resultando positivas 2.855, el 37%. De ellas, 6.964 fueron pruebas preventivas, con un resultado de 2.575 positivas (37%); 461 pruebas a conductores involucrados en accidentes con 90 positivos (20%) y otras 343 pruebas a conductores infractores con 190 positivos (55%)

Respecto del alcohol, en Castilla y León, los agentes de la Guardia Civil han realizado 648.286 de pruebas a lo largo del año, resultando positivas 5.323, el 0,8%. De ellas, 569.312 fueron preventivas, resultando positivas 4.515 (0,8%); 15.864 pruebas a conductores involucrados en accidentes con 432 positivos (2,7%) y otras 63.110 pruebas a conductores infractores con 376 positivos (0,6%). En cuanto al uso de elementos de seguridad, 31 fallecidos en las carreteras de la comunidad autónoma no hacían uso de los dispositivos de seguridad (cinturón o casco) en el momento del accidente, el 27% del total.

En 2017

A 24 de enero de 2017, en las carreteras de Castilla y León se han producido 4 accidentes mortales (–33,33%, 2 menos que en el mismo período de 2016), con el resultado de 4 personas fallecidas (–63,64%, 7 menos que en el mismo período de 2016), 2 heridos graves y 1 herido leve.

Por provincias Soria y Valladolid, junto con Salamanca, encabezan la mejoría respecto a sus cifras de accidentalidad de 2016. El descenso es igualmente destacable en Ávila, Burgos y Salamanca, tendencias que ya se estaban manifestando a lo largo de 2016.