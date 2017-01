«Basta subir una foto a las redes sociales para ya perder el control de su alcance»

'El acoso escolar y el ciberbullying'. Este es el ilustrativo título de la conferencia que impartirá este miércoles, a las 19.30 horas, la psicóloga clínica del centro Sinapsis de Segovia, María Noel Firpo. La experta ha desarrollado ya varios talleres en distintos colegios con el objeto de sensibilizar y «hacer visible lo invisible en un tema que genera mucho dolor a corto y largo plazo». La charla, cuya entrada es libre, está encuadrada en el ciclo que lleva a cabo la Biblioteca sobre 'Psicosalud y bienestar'.

La también especialista universitaria en terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes, así como en teoría del apego y cofundadora del Programa Tacto en Segovia hace hincapié en la importancia de la prevención cuando se habla de acoso.

Antes de todo, conviene definir bien los límites del problema. A su juicio, ¿qué es el acoso escolar?

Estamos hablando de maltrato entre iguales, situaciones en las que unos chicos presuntamente agresores acaban haciendo daño a otros compañeros, todo esto con unas características determinadas que lo diferencian de una agresión ocasional.

¿Qué condiciones singulares tiene este maltrato?

Se hace con la intención de hacer daño y hacerlo de forma prolongada en el tiempo. Genera una situación de asimetría, o sea un desequilibrio de poder entre esos iguales.

Y está el ciberacoso. ¿Qué plus añadido de sufrimiento causa el ataque por las redes sociales?

Es un nuevo tipo de acoso que se puede definir como una agresión intencional por parte de un grupo o un individuo que usa formas electrónicas de contacto repetidas veces contra una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma. Así, vemos que tiene los elementos del acoso escolar; pero se agrega uno, que es su dimensión, la cual muchas veces es insospechada. Basta subir una foto con un comentario a las redes sociales para ya perder el control de su alcance. Y por supuesto, lo más grave es que el alcance del dolor y el daño también es insospechado.

Lo más terrible, el suicidio

¿Qué consecuencias puede tener para la víctima?

La más terrible es el suicidio; sin embargo, muchos de estos chicos sin llegar a eso tienen esas ideaciones, se quieren ‘quitar del medio’ porque se terminan convenciendo que ellos mismos son el problema, que nadie hace nada por ellos y merecen ese maltrato. Esto es muy duro. Llegar a quitarse la vida es el extremo.

Para no llegar a ese extremo es muy necesaria la sensibilización.

Por supuesto. Y esa es la idea de mi charla. Se trata de hacer visible lo que está invisible, porque en mi trabajo lo veo mucho y hay muchas consecuencias que sin ser tan drásticas y visibles son graves también por su daño, no solo a corto sino también a largo plazo.

¿Cuáles son esas otras repercusiones negativas y menos visibles para quien sufre el acoso escolar

Hoy contamos con estudios longitudinales que nos dicen que el ser acosado produce baja autoestima; altos niveles de ansiedad; depresión, dificultades para integrarse en el grupo de pares con la importancia que eso tiene para los niños y adolescentes; exclusión social; problemas de concentración y atención en el colegio; dificultades de aprendizaje; sentimientos de ira o de frustración, o trastornos del sueño, entre otros problemas.

Hoy el problema es la (ausencia de) prevención

¿Qué recomendaciones se les puede dar a los padres y a los educadores?

En primer lugar, si ya llegamos a estas consecuencias es que nos ha fallado la prevención, que creo que hoy es el problema. En todos los colegios hay protocolos de actuación, frente al ‘bullying’, pero considero que lo principal es la prevención. No hay que llegar a esto. Todos estamos en contra de la violencia, todos sabemos que este tipo de conducta son malos tratos; pero no sabemos realmente en el día a día qué hacer. En el caso de que no se haya podido prevenir, en cuanto se vea un signo de que nuestros chicos están pasándolo mal, lo primer que hay que hacer es indagar en el tema, hacerle caso y dar cuenta de ello al colegio o, en casos más graves, a las autoridades. En Sinapsis estamos intentando dar formación entrando en los colegios y centros escolares para impartir charlas de sensibilización y aportar herramientas para la prevención. Es un trabajo que nos compete a todos como sociedad.

Para ayudar a la detección, ¿cuáles son los signos de alguien que sufre acoso?

Si vemos signos de que nuestro hijo no quiere ir al colegio; o viene con algún síntoma físico como arañazos o moratones; si vemos que le quitan o le rompen o le esconden sus pertenencias; que tiene pocos amigos, que empieza a fallar académicamente; si se le nota triste, lloroso o irritable; si pierde el apetito, o cualquier signo que consideremos que no es común en él, yo le diría a los padres que pregunten y que hablen con sus hijos sobre cómo se sienten en el colegio. Si el niño les dice algo, no minimicen la situación diciéndoles que jueguen con otros chicos o que no les hagan caso. Algo muy importante a dejar claro es que la víctima de esta situación no puede salir por sus propios medios.