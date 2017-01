Segovia, entre las provincias con precios más bajos en los supermercados 'on line'

Los precios en los supermercados 'on line' en España subieron un 0,7 por ciento en 2016, con los productos frescos y charcutería y los congelados como las categorías que más se encarecieron, con un alza del 1,8%, según el III análisis anual de Soysuper sobre evolución de precios en los supermercados 'on line'. Para el análisis realizado se han tenido en cuenta los precios de la totalidad de los productos, 150.000 artículos, tanto marca de fabricante como marca de distribución, de los nueve principales supermercados 'on line' en España integrados actualmente en esta plataforma (Mercadona, Carrefour, Alcampo, Eroski, El Corte Inglés, Hipercor, Caprabo, Condis y Dia). Hipercor y Caprabo se añaden este año a los supermercados analizados el pasado año.

A principios de 2016, el aumento anual de precios era del 1,3 por ciento, si bien a lo largo del año fluctuado hasta descender al 0,7 por ciento en diciembre.

El análisis realizado muestra las provincias donde los precios subieron más del 1% de media (Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Albacete) y ocho provincias donde los precios bajaron por debajo de la media (Segovia, Huesca, Ciudad Real, Soria, Teruel, Lugo, Ávila y Cuenca).

En cuanto a las categorías de productos, las que más subieron fueron los productos frescos y charcutería y los congelados (+1,8 por ciento), al tiempo que las que más bajaron sus precios fueron la perfumería y parafarmacia (-0,5 por ciento) y los lácteos y huevos (-0,3 por ciento).