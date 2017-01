Los estudiantes segovianos copan las 400 plazas disponibles en las salas de estudio

Enero es un mes de estudio por excelencia, sobre todo para los universitarios. Durante las dos primeras semanas muchos estudiantes se han enfrentado a los exámenes de la primera convocatoria del cuatrimestre y será a partir de hoy cuando de nuevo tendrán el reto de aprobar una asignatura, con los exámenes de recuperación. Ya no es como antaño, cuando las clases finalizaban a finales de enero y se suspendían hasta mediados de febrero. Ahora no hay exámenes ni en julio ni en septiembre, al menos en el campus de la UVA María Zambrano de Segovia porque las clases también adelantan su inicio. De ahí que hasta finales de mes muchos se la jueguen para no tener una materia pendiente para el próximo curso.

Estos días son cruciales. Muchos aprovechan el tiempo al máximo, no lo malgastan. Cada estudiante busca sus métodos para estirarlo todo lo posible. Una de las fórmulas clásicas es acudir a las salas de estudio, ubicadas en diferentes espacios de la ciudad, que durante todo este mes de enero ven incrementada la afluencia de forma espectacular. Basta con acudir a una sala a principios de noviembre y regresar dos meses después para observar el cambio. Por eso, desde el 7 de enero y hasta el 5 de febrero, las salas de estudio municipales amplían de forma notable el horario de apertura, incluidos sábados y domingos.

La sala del Centro Cultural de San José sigue siendo la preferida por los estudiantes por el número de plazas que tiene, 160, y el horario tan amplio que ofrece, pues incluye la noche, desde las diez hasta las cuatro de la mañana. Esta sala canalizó durante mucho tiempo todo el volumen de personas que buscaban un lugar alternativo a sus hogares para estudiar. Una de las imágenes más habituales en estas fechas era la de los estudiantes que hacían cola frente al centro para poder reservar su sitio. Esta tendencia se aligeró hace ya algún tiempo con la apertura de la sala de estudio de San Lorenzo, con capacidad para un centenar de plazas. Un año más, este espacio, situado en el Camino de la Presa, vuelve a estar muy concurrido por los estudiantes de esta zona de la ciudad, que evitan así desplazase a la otra punta.

Otra opción durante estos días es acudir al espacio ubicado en el barrio de La Albuera, con medio centenar de plazas, que durante este horario especial de exámenes duplica su horario a mañana y tarde, cuando lo habitual es que solo abra por las tardes. En este caso, los estudiantes siguen prefiriendo ir en horario vespertino, por lo que no existen problemas de espacio por las mañanas.

Condiciones óptimas

Otro de los espacios que cuenta con una gran demanda de forma constante durante todo el año es la sala de estudio ubicada en la nueva Biblioteca Pública de Segovia, que durante el 2016, su primer año en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra, registró la entrada de 16.000 personas, según fuentes de la institución. En un número destacado, acudieron tanto a la sala de estudio individual, la denominada de investigadores y docentes, así como a la sala para estudio en grupo, la multiusos. En concreto, la de estudio individual cuenta con 98 puestos con unas condiciones óptimas y cumple las normativas locales y de la Junta de Castilla y León sobre «servicios en las edificaciones de bibliotecas y se adapta a la Norma ISO para edificio contenedor de servicios bibliotecarios, además de muchas otras normativas internacionales de la IFLA 2008, ALA 2004», destacan los responsables del centro.

La sala es amplia para el estudio, con un espacio de un metro cuadrado por cada puesto y pasillos de casi dos metros para permitir de forma correcta el movimiento. En cuanto a la insonorización, ha mejorado de forma notable tras las quejas de los usuarios. En diciembre finalizaron las obras en el techo que han conseguido evitar esa contaminación acústica, que unida a la absorción del ruido a través de los diferentes materiales, como el suelo de piedra porosa de origen marino y las paredes de material aislante acústico, consiguen un silencio relativo.

«Vengo todos los días, por la tranquilidad , por la cercanía y porque se puede estudiar muy a gusto desde que pusieron el techo», comenta Debora de la Flor, que estudia una oposición de justicia.

La dirección de la Biblioteca Pública de Segovia también hace hincapié en la iluminación del lugar, que tiene orientación sur para conseguir luz natural, y luminarias ‘led’ de bajo consumo y color blanco, que permiten rebotar la luz entre un 70% y un 80%.

En las universidades

La sala de estudio de la Biblioteca Pública cuenta con el mismo horario que el centro, de 9 a 21 horas de forma ininterrumpida, un aliciente más para los usuarios de este espacio.

Además de en las salas de estudio, una ola de estudiantes ocupa estos días los asientos de la biblioteca del campus de la UVA y los disponibles en IE Universidad, en parte por encontrarse con sus compañeros en el centro o porque se han acostumbrado a preparar allí sus exámenes y no quieren renunciar a acudir por las mañana y por las tardes.

Pero se estudie en casa, en una sala específica o en una biblioteca, los expertos recomiendan una serie de pautas a la hora de enfrentar la tarea, como elegir un sitio tranquilo, ordenado, ventilado o con buena luz; descansar cada cierto tiempo; mantener una buena hidratación y una alimentación correcta y seguir unas pautas ordenadas de estudio, elaborando gráficos y otros materiales de apoyo.

Las salas de estudio son también una herramienta para el encuentro con los compañeros de clase o para la interacción social, con el déficit que supone muchas veces para la concentración, aunque a veces también puede ser beneficioso. Son muchos los que se han acostumbrado a preparar allí sus exámenes y no quieren renunciar a acudir por las mañana y por las tardes. Otros siguen prefiriendo el calor de sus hogares. Cuestión de costumbres.