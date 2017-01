Después de las heladas, ojo con los tuberías

Las temperaturas mínimas de varios grados por debajo de cero están causando problemas prácticamente en toda la provincia. El Ayuntamiento de Segovia señala que en los últimos días se han detectado en la ciudad algunos problemas menores en instalaciones interiores particulares y en los contadores de agua de las viviendas debido a las intensas heladas, y por eso recomienda que, una vez pasados los episodios de heladas, sean revisadas las instalaciones. La recomendación es extensible a muchos pueblos de la provincia, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene una previsión de temperaturas mínimas inferiores a cero. Cuéllar volvió a registrar ayer, con –11,6 grados, la más baja de España, de nuevo, tras haber llegado hace unos días a –13 grados.

El Ayuntamiento de Segovia y Aqualia, empresa concesionaria del servicio de agua en el municipio, indican que las bajas temperaturas, tanto las registradas en la ciudad en los últimos días como las que se puedan producir a lo largo del invierno en Segovia, «pueden ocasionar problemas en las tuberías de agua de instalaciones particulares, especialmente en aquellas que no están suficientemente bien aisladas y, sobre todo, si se encuentran en fachadas orientadas al norte».

La primera recomendación para evitar en lo posible incidencias como la rotura de tuberías o su congelación es proteger con algún material aislante (plásticos, cartones, mantas, fibra de vidrio…) las conducciones que estén a la intemperie y puedan tener mayor riesgo de congelarse. Además, señalan que se debe comprobar que el cajetín o armario donde se encuentra el contador de agua se encuentra en buen estado y que, en caso de congelación, no conviene forzar las llaves de paso y debe aplicarse sobre la tubería aire caliente en la zona para después protegerla con un aislante.

Las recomendaciones también plantean que si no está previsto usar el agua durante un periodo largo de tiempo, lo mejor es cerrar la llave de paso y vaciar las tuberías particulares para que no quede agua en el interior y se congele.

Además de estos consejos, el Ayuntamiento de Segovia y Aqualia recomiendan que, una vez pasadas las heladas, sean revisadas las instalaciones interiores de los edificios para comprobar que no hay fugas. Si a simple vista no se observa ningún escape, es bueno controlar que el contador no registra consumo de agua, siempre con los grifos cerrados y los electrodomésticos apagados. Si existiera alguna fuga se aconseja su reparación inmediata para evitar daños materiales y consumos innecesarios de agua. Indicar que el mantenimiento de las instalaciones interiores es responsabilidad de cada particular.

Pueblos congelados

El riesgo de que las heladas causen daños en las conducciones de agua existe en toda la provincia. El termómetro marcaba ayer, a las 7:40 horas, en la estación meteorológica de Cuéllar una temperatura de –11,6 grados centígrados, la mínima más baja del país, informa Europa Press según refleja la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta temperatura mínima fue un grado y dos décimas menor que la registrada en el observatorio de la localidad gallega de Xinzo de Limia (Ourense), que registró la segunda mínima más baja de la madrugada del domingo, con 10,4 grados bajo cero.

En Segovia capital la mínima registrada ayer fue de –2,9 grados, y la máxima de 4,4 positivos; en San Rafael y El Espinar la mínima alcanzó –6 grados y la máxima superó por poco los 3 positivos; en la estación de esquí de La Pinilla las temperaturas scilaron entre –4,8 y –1 grados, aunque el viento, con rachas de hasta 12 kilómetros por hora, hacía bajar la sensación térmica, y en otras localidades de la meseta, como en Aldeanueva de la Serrezuela, fueron algo más suaves, entre –1,8 y 4,8 grados.

Otras localidades de Castilla y León, como Ucero (Soria), Puerto El Pico (Ávila), Sanabria (Zamora), Sardón de Duero, Villalón de Campos y Medina de Rioseco (Valladolid) y Aranda de Duero (Burgos), se encuentran entre las diez localidades más frías de la madrugada del domingo con temperaturas mínimas que oscilaron entre los 9,6 grados bajo cero y los –8,4.