Las dudas sobre la seguridad de los anclajes retrasan la obra de la estación de autobuses

Tras más de seis meses de obras, los usuarios de la estación de autobuses de Segovia tendrán que esperar todavía más tiempo para volver a utilizar la terminal. Estaba prevista su reapertura en torno a la jornada de hoy, 20 de enero, tal y como declaró hace dos semanas la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. Sin embargo, dudas sobre el sistema de anclaje de la estructura en el pavimento han retrasado su reapertura, de momento sin fecha.

«Ha habido un problema con los anclajes, que no convencían a los técnicos. Por lo tanto, se ha recurrido a otro proveedor y a otro tipo de anclajes», indicó Luquero, quien apuntó en un primer momento a un retraso de «algún día». La regidora socialista afirmó que en las obras siempre se producen incidencias, por las que no hay que escandalizarse, subrayando que cuando estas surgen hay que solucionarlas. «Si los técnicos están diciendo que los anclajes no convencen, es mejor probar otros y hacerlo de forma concienzuda y sensata. No hay más remedio», declaró.

Desde el Ayuntamiento aseguran que el anclaje de la estructura ejecutada sobre la campa es de fundamental importancia para el correcto funcionamiento de la cubierta textil, por lo que se están usando «todos los medios existentes» para garantizar la seguridad de estas fijaciones. Por este motivo, se ha calculado de forma empírica el correcto funcionamiento de los materiales empleados y su resistencia a las solicitaciones estimadas. Además se están realizando ensayos para obtener valores característicos que certifiquen dichos cálculos previos. Una vez se conozcan los resultados de los ensayos se podrá continuar con los trabajos de colocación de la cubierta textil, sin ser necesario que se levante «en ningún caso» la estructura, circunstancia que retrasaría de forma considerable la reapertura de la estación.

Bajas temperaturas

Las dudas sobre la adherencia de los anclajes no han sido las únicas incidencias que han surgido en los trabajos finales de las obras de la estación de autobuses. Las bajas temperaturas que azotan durante los últimos días a la ciudad tampoco han permitido ejecutar los acabados de pintura de las zonas peatonales. Según fuentes municipales, no se puede estimar un plazo de finalización de la obra, aunque indican que es «muy probable» que a muy corto plazo se tengan los resultados necesarios para poder avanzar. Sin embargo, y para no depurar la apertura, está previsto realizar una recepción parcial que permitirá usar el vestíbulo de la estación y «tres o cuatro dársenas» mientras se termina el resto de la campa.