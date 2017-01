La cultura y el patrimonio, platos fuertes de la oferta turística de Segovia capital en Fitur

La cultura y el patrimonio histórico y artístico constituyen parte de la esencia de la capital segoviana. Segovia no sería Segovia sin su Acueducto, sin su Catedral y sin su Alcázar, pero tampoco sin otras muchas joyas no tan conocidas, pero no por ello menos atractivas. En este sentido, el Ayuntamiento y Turismo de Segovia aprovecharon ayer su presencia en Fitur para presentar una novedad que empieza a sonar: Las 3M de Segovia, un nuevo producto turístico creado para hacer más visible la riqueza ‘sumergida’ de la ciudad, alejada del concurrido eje Acueducto-Catedral-Alcázar, pero sugerente y atractiva. Esas 3M definen tres figuras «imprescindibles» para Segovia, en palabras de la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos: la Muralla, la Real Casa de Moneda y Machado.

«Se trata de aliviar la carga que supone la concentración del flujo turístico en el eje Acueducto-Catedral-Alcázar e incrementar la capacidad de la ciudad para recibir más visitantes sin menguar la calidad de la atención o la comodidad de quienes nos visitan», subrayó De Santos. Con esas 3M(Muralla, Moneda y Machado), el Área de Turismo del Ayuntamiento contribuye al desarrollo de un modelo de turismo sostenible para la ciudad, descongestiona la ruta turística principal y promueve el desarrollo en otras zonas igualmente significativas.

Acuerdo con Renfe

La concejala tuvo ayer en Fitur un día ajetreado. A la presentación de las 3M, se unió la firma de un nuevo acuerdo con Renfe para volver a repetir el próximo verano el llamado Tren de Antonio Machado. El convenio servirá para la promoción turística y cultural de Segovia y fomentar el uso del tren. Renfe se compromete a facilitar la utilización del servicio regular de Media Distancia Alta Velocidad (Avant) con destino Segovia correspondiente al corredor Madrid-Segovia Guiomar-Valladolid, publicitando el 20% de descuento en los billetes de ida y vuelta (en el mismo día o al día siguiente) desde Madrid Chamartín u otras estaciones, lo que facilita prolongar la estancia en Segovia. Esta oferta estará vigente del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017. Además, Renfe comercializará una temporada más el Tren de Antonio Machado, que circulará todos los sábados de ese periodo, con salida de Madrid Chamartín a las 10:45 horas y llegada a Segovia Guiomar a las 10:43. Se reservará un cupo de 108 plazas (dos coches) para esta promoción.

También autoriza Renfe que en el tren viajen actores contratados por el Ayuntamiento de Segovia, que amenizarán el viaje entre Madrid y la ciudad del Acueducto e informarán sobre aspectos turísticos y culturales de la ciudad. De esta manera se recuerda y pone en valor aquellos viajes que Antonio Machado realizaba en tren, entre Madrid y Segovia, durante su estancia segoviana, de 1919 a 1932. Con el billete, los usuarios del servicio Avant también adquieren el derecho de presenciar la actuación ‘Con ojos de poeta’ en la Casa Museo de Antonio Machado (hasta completar aforo), así como el acceso con tarifa reducida a la Casa Museo del poeta, la pensión donde vivió durante su estancia en la capital castellana.

Esta colaboración con Renfe resulta fundamental en la promoción de otros acontecimientos que tienen lugar en Segovia a lo largo del año, como Titirimundi, Hay Festival, la Media Maratón o los actos conmemorativos de la figura de San Juan de la Cruz.

También estuvo presente ayer la concejala De Santos en otras citas importantes para el turismo de la ciudad. El grupo de ciudades teresianas Huellas de Teresa, al que pertenece Segovia, organizó un encuentro de representantes de la red en el stand de Turespaña, al que acudieron los responsables directos de este organismo, el director general, Manuel Butler, el subdirector general de Marketing Exterior del Turismo, Rafael Chamorro, y la responsable de Turismo Cultural, Bárbara Couto. Por parte de Huellas de Teresa acudieron los alcaldes y concejales representantes de las ciudades españolas vinculadas a la figura de Santa Teresa de Jesús.

Todos ellos estuvieron de acuerdo en resaltar el beneficio que supondrá la celebración del Año Jubilar Teresiano para la difusión de la ruta y de la propia imagen de Teresa de Jesús. La Ruta Teresiana ha diseñado un plan que dará continuidad a los esfuerzos realizados en años anteriores, con la celebración de actividades tanto en mercados que ya han contado con la presencia de Huellas, como en otros en los que llevará a cabo una primera acción promocional. A lo largo del año 2017, Huellas de Teresa estará presente en mercados tan importantes como Alemania, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Italia, Bélgica o Argentina.

La concejala de Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Segovia, Claudia de Santos, valoró el desarrollo de la jornada, aunque hoy tiene previstas nuevas citas. «He percibido una alegría en el sector que ya intuí el año pasado pero que en esta ocasión he visto de forma más evidente. Hay una revitalización del turismo nacional y esto es muy importante. Se está trabajando mucho y muy bien», manifestó la representante segoviana.