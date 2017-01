Invaden el campo de fútbol de Los Llanos para hacer derrapes con al menos dos vehículos

Sucedió en la noche del 6 al 7 de enero. Debería haber sido una jornada tranquila, disfrutando de los Reyes Magos... No fue así. Alguien dio la voz de alarma para comunicar al club que algo había sucedido en el campo de Los Llanos. Esa mañana no fue como las demás. Los jugadores que acudían al entrenamiento matinal se encontraron con una desagradable sorpresa. Habían forzado la entrada rompiendo por la fuerza el candado de acceso al campo, al que accedieron para hacer derrapes, al parecer con dos vehículos. «Curiosa forma de divertirse; parece que hay gente que se lo pasa bien haciendo cosas que no son normales», comentó ayer con tono de resignación el presidente de la UD El Espinar San Rafael, José Antonio Díez. «Menos mal que el campo estaba helado, duro y al menos no sufrió tanto daño, aunque eso no justifique tal acción», añadió.

Pero no terminan ahí los sucesos. Hace unos días, los responsables del club se encontraron una gran pintada en la pared de la grada central del campo de Los llanos.«Parece que hay gente que la ha tomado con el campo», comentó Díez.

El club, que ya ha puesto estos hechos en conocimiento del Ayuntamiento para que adopte las medidas oportunas, al ser una instalación municipal, así como de la Policía Local y la Guardia Civil, condena estos actos y pide sobre todo respeto. «Esperamos que se lo piensen antes de entrar en un recinto en el que cada semana unos jugadores, con ganas e ilusión, se dejan la piel practicando su deporte favorito».

Recientemente el club espinariego ha presentado además al Ayuntamiento un proyecto para remodelar las instalaciones. «Esto es para el fútbol y para el bien de todos, no para hacer gamberradas», comentó el presidente de la UD El Espinar. Este sábado, además, el campo de Los Llanos acogerá el derbi provincial de la categoría Regional entre El Espinar San Rafael y el Unami.