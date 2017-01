«El mundo nos manda basura y nosotros le devolvemos música»

La sostenibilidad ambiental es el factor nuclear de actuación de la Reserva de la Biosfera San Ildefonso-El Espinar. Aquella se materializa en el equilibrio y armónica relación entre Sociedad y Naturaleza. Todos los que formamos parte del proyecto, asumimos que lograr resultados de desarrollo no se debe hacer a costa de amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales, ni comprometer los de las futuras generaciones. Entre las acciones que fomentan la sostenibilidad podemos citar, entre otras, las siguientes: modelos de producción que aprovechen al máximo las materias primas necesarias en la elaboración del producto; buenas conductas de consumo; conservación y recuperación de espacios naturales y ecosistemas estratégicos; disminución de la contaminación emitida a los ecosistemas; utilización de energías renovables y reciclaje de los residuos generados. Los Ayuntamientos de El Espinar y San Ildefonso, dentro del marco de la Reserva de la Biosfera han puesto en marcha tímidamente alguna de estas líneas de actuación, otras se encuentran en fase de estudio de viabilidad.

En esta esquina de la provincia de Segovia, de forma periódica, en especial en verano por el incremento de la población, se han padecido problemas de abastecimiento de agua. La pluviosidad no es algo constante y es conveniente que los responsables asuman políticas enfocadas a la conservación y uso racional para garantizar un acceso universal al agua para el consumo humano y para el desarrollo productivo, en especial para el agrícola y ganadero de nuestro área geográfica, minimizando el impacto a los ecosistemas aledaños. La preservación de nuestros activos ambientales pasa por la protección de nuestro entorno de sierra y su integración en el desarrollo comunitario.

Otra de las iniciativas básicas para obtener un desarrollo sostenible reside en el tratamiento de los residuos sólidos. Un enfoque adecuado pasa por reducir la generación de los mismos, extender la vida útil de los productos y reincorporar los residuos generados nuevamente al ciclo productivo, a través de su reciclado. En nuestro país, una parte importante del mismo la lleva a cabo Ecoembes, entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y promueve la sostenibilidad a través del reciclaje de envases de plástico, latas y bricks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en toda España.

Ecoembes apadrina un proyecto que aglutina cultura, educación y reciclaje. Se trata de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Asunción-Paraguay). En su reciente gira han dado dos conciertos, en el Palacio Kursal de San Sebastián, el día 2, y en el emblemático Teatro Real de Madrid, el día 4. A 10 kilómetros al sur de la capital se localiza el mayor vertedero del país, a la vera del río Paraguay. Es un área extremadamente pobre, sin asfaltar, sin alumbrado público, ni atención sanitaria, con frecuentes «alertas epidemiológicas por dengue». La mayoría de sus 10.000 habitantes son gancheros, escarban en la basura de la que obtienen indirectamente su sustento. Allí llegó hace más de diez años Favio Chávez con el fin de poner en marcha un proyecto medioambiental centrado en el reciclaje y selección de residuos. El proyecto fracasó y el técnico dejó paso al activista social y músico aficionado. Favio vio que muchos niños escarbaban junto a sus padres, les llevaban la comida o acudían a jugar al vertedero a jugar. Como en todas las grandes barriadas marginales de Latinoamérica, el entorno es extremadamente hostil: drogas, violencia, delincuencia y alcohol. Chávez empezó a dar clases gratuitas de música a aquellos jóvenes en exclusión social, pero la escasez de medios condicionaba el proyecto. Un ganchero, Nicolás Gómez, Don Colá, un luthier de la basura, fabricó un violín con material reciclado, y ya no paró, de sus manos han nacido todos los instrumentos de la orquesta. Latas, chapas, radiografías, tenedores o trozos de madera se convirtieron en violines, cellos, guitarras, trompetas o tambores. Al principio asombran y luego enamoran a los niños que se iniciaron en el lenguaje musical y asimilaron, poco a poco, la disciplina y solidaridad necesaria para ser un conjunto: trabajo en equipo y esfuerzo.

«Aprendieron a convivir entre ellos, ser responsables y respetuosos», dice Chávez que se reafirma en que el objetivo no es tanto crear buenos músicos, como buenos ciudadanos. El desarrollo artístico en el niño abre puertas a otras cosas. «Estamos educando personas, no cajas de contenidos». Ha pasado una década y esos instrumentos fantásticos han dado nombre y fama mundial a la orquesta. Sus 70 componentes son la referencia a seguir por los tres centenares de niños y jóvenes inscritos en la escuela de música de Cateura. Unos y otros han encontrado sentido a su vida a base de sacrificio y entrega. «Si el mundo nos manda basura, nosotros le devolvemos música». me recuerda

Conocer en profundidad este proyecto, me reafirma en como la sostenibilidad en general y el reciclaje en particular generan desarrollo en su triple acepción: económica, social y ambiental. Componente ambiental al promover un uso racional de los recursos naturales, su compatibilidad con otras actividades económicas y la preservación actual y futura de la biodiversidad y de los ecosistemas. Social al enfocarse como modelo de vida colectivo sobre el individual y mantener la cohesión social y habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes: disminución de la pobreza y de la exclusión social. Componente económico enfocado al uso racional de los recursos y así generar una actividad financieramente posible y rentable. Este es el triple reto que nos planteamos todos los que de una u otra forma estamos inmersos en este ilusionante proyecto de Reserva de la Biosfera San Ildefonso-El Espinar