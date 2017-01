Los derrumbes en Coca llegan al Senado

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que insta al Gobierno a que continúe las labores de apoyo técnico para definir las mejores alternativas para los deslizamientos de laderas que se genera en la parte norte del término municipal de Coca, pero ha rechazado las propuestas del Grupo Socialista.

El senador por Segovia Juan Carlos Álvarez, que defendió la moción, recordó que el año pasado se produjo un derrumbamiento en la margen izquierda del río Eresma, a la altura de Coca, junto al casco urbano y en el entorno inmediato de la Torre de San Nicolás. En este sentido, el senador popular recordó que «lo he advertido en numerosas ocasiones y durante años que el representante del gobierno socialista en la Confederación Hidrográfica del Fuero hizo oídos sordos a los derrumbes de las laderas del río Eresma en la parte norte de Coca». Además, añadió, «durante varios años insistimos a la administración de los riesgos que suponían los desprendimientos y nos encontramos las puertas cerradas».

Álvarez explicó fue él mismo, en el año 1997, quien solicitó como alcalde de Coca a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la urgente consolidación de la ladera, fuertemente erosionada por el cauce. El proyecto de intervención estaba finalizado en 2003 «tras años de cambios, ajustes y modificaciones», pero las elecciones generales «cambiaron el mapa político español» en marzo de aquel año y la iniciativa fue paralizada. Finalmente las obras comenzaron en el verano de 2007, aunque, según Álvarez, «fueron totalmente anárquicas respecto del proyecto inicial» y no resolvieron el problema. El senador segoviano destacó que el objetivo de la moción es que «se haga una obra bien consolidada, que se comiencen los estudios técnicos, como ya se hizo en el anterior proyecto, y se conozcan las características constructivas a aplicar en la futura obra para que con los datos del estudio técnico se pueda elaborar un nuevo proyecto». Sin embargo, el senador del PSOE por Segovia, Félix Montes, lamenta que el PP no haya aceptado dos enmiendas socialistas «para dar solución al grave problema que suponen los deslizamientos y derrumbes». El parlamentario socialista explicó que defendió las propuestas redactadas por el PSOE para «completar» una moción original del Partido Popular «que era claramente insuficiente, ya que solo proponía que continuasen los estudios técnicos, pero no reclamaba, como sí establecía las enmiendas socialistas, la ejecución inmediata de las obras y un compromiso presupuestario». Félix Montes puntualizó que «solo se ejecutaron obras entre los años 2007 y 2008 por la Confederación Hidrográfica del Duero con un gobierno socialista».

«Peligro evidente»

También destacó que en septiembre de 2015 se produjeron una serie de derrumbes y, desde entonces, «tanto en las Cortes de Castilla y León como en el Congreso y en el Senado, los parlamentarios socialistas por Segovia han presentado iniciativas y propuestas para acometer acciones ante el peligro evidente que suponen estos derrumbes para las personas de la región».

Montes lamentó que el Partido Popular «pierda la oportunidad para solucionar este problema y prefiera extender una cortina de humo al respecto». No obstante, «ha tendido la mano al portavoz popular para trabajar en una solución conjunta, porque la ladera se hunde y es necesario dejar a un lado los intereses político-partidistas».