Las sesiones más íntimas de Nacha Pop

Siempre nos quedará su música. Suele decirse casi a modo de epitafio cuando el artista pierde el paso de un tiempo que viaja en alta velocidad sin detenerse en los andenes de las emociones que revuelve la nostalgia. Pues no, además de los discos, de las grabaciones, del sonido, de las palabras, las letras y las composiciones legendarias, ahora también nos quedarán sus miradas, sus poses, sus gestos. El recuerdo, para ser completo, ha de tejerse en los sentidos. Ha de ser lo más sensorial posible. Solo así podrá ser auténtico. Sandra Bensadón revive, repasa y nos brinda en bandeja de papel la historia de Nacha Pop desde la amistad y la camaradería, desde la admiración de una fan pero también desde la convivencia y la cercanía de sus compañeros.

Recientemente, el periodista David Gistau exhibía una cierta desolación frente a un periodismo actual que ejerce desapegado de la calle. Los reporteros se alejan de la realidad y la perciben a través de filtros y capas que impone la observación de la vida a través de las redes sociales. Pues bien, Sandra Bensadón quita tamices que puedan distorsionar el recuerdo para hacerlo eso, más sensorial. Y por tanto, más auténtico.

La memoria lleva implícito el valor de no olvidar. Valor no tanto por la virtud, que también, sino por el riesgo que conlleva remover el pasado. Y tal cual titula su libro. ‘No, no me olvido. Nacha Pop’ Su cámara y sus clics certeros rescatan de la penumbra que alfombra el paso del tiempo. La voz del grupo también está escrita en esta publicación, que vio la luz en septiembre del año pasado. Textos de los miembros de la banda madrileña, incluido el prólogo de Nacho García Vega, acompasan un álbum cuidadosamente confeccionado con una selección de más de un centenar de fotografías extraídas del rico archivo de Bensadón, muchas de ellas inéditas.

La idea del libro surge de un reportaje fallido para una revista con motivo de los 35 años de historia de Nacha Pop. Para que el trabajo ‘arqueológico’ de escarbar en sus fondos fotográficos no cayera en saco roto, la autora y Nacho García Vega decidieron no guardar en el cajón tal tesoro visual y decidieron que esa colección de imágenes bien merecía ver la luz para alumbrar desde otra perspectiva el recuerdo de uno de los nombres que ha escrito renglones dorados en la historia del pop-rock nacional.

Sandra Bensadón comentó lo que se traía entre manos al que fuera líder de Los Flechazos, Álex Cooper. Y el proyecto editorial del músico leonés, Chelsea, amparó la publicación de este material sensible y emocionante. Música y amistad plasmadas en este álbum que evoca a Nacha Pop y a toda una época y generación. La Sandra fotógrafa empezó con ellos, sus primeros carretes y revelados eran de fotos de sus amigos. De aquellos iniciáticos ensayos en la calle Serrano, de sesiones improvisadas en diferentes fondos de aquel Madrid que despertaba musicalmente hablando en salas como ‘El Penta’, Rock-Ola o El Sol.

La compañera y colaboradora del grupo estuvo con su cámara de testigo en todos los momentos clave de Nacha Pop. También en el emocionado reencuentro sobre el escenario de Nacho y Antonio Vega en 2007. La primera persona del plural está presente en cada flash, en cada disparo. Y esa intimidad es la que dota a ‘No, no me olvido’ de un valor singular que lo diferencia de otros libros de fotografía musical.

La autora, Álex Cooper y el guitarrista de Cooper, Mario Álvarez, visitarán Segovia este viernes 20 para participar en la presentación del libro. Será a partir de las 20 horas, en el bar Shout. La cita promete ser un periplo pausado por las historias personales relacionadas con Nacha Pop y los años de La Movida, anécdotas vividas en conciertos, sesiones de fotos, viajes y ensayos junto a los miembros de esta mítica banda madrileña y universal. Las canciones del grupo también sonarán en formato acústico.