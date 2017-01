El PP pedirá dimisiones si la querella por el 'parking' de José Zorrilla acaba en condena

La admisión a trámite, por parte del Juzgado, de una querella de la concesionaria del 'parking' de José Zorrilla, por supuesta prevaricación administrativa, contra la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, el primer teniente de alcalde, Alfonso Reguera, y varios edils socialistas de etapas de gobierno anteriores, entre ellos el exalcalde Pedro Arahuetes, pone en «tela de juicio» de la capacidad de gestión de los equipos de gobierno socialistas que administran el Ayuntamiento desde el año 2003, según ha manifestado este lunes el grupo municipal del Partido Popular.

«Por todos es sabido que por esta mala gestión se están perdiendo muchos millones que podrían haberse invertido en nuestra ciudad, además de que no se están dando soluciones reales y efectivas a los problemas. Los contratos importantes se prorrogan (el de los autobuses va a retrasarse más de un año y medio), los asuntos importantes no se resuelven (llevan trabajando en el PEAHIS más de siete años) y el gobierno socialista sigue más preocupado de los juzgados, desde donde no dejan de llegar sentencias desfavorables, que de gestionar la ciudad», afirma el grupo mayoritario de la oposición en un comunicado.

Respecto a la querella ahora admitada a trámite, los populares prefieren ser prudentes y esperar a que la justicia se pronuncie, pero advierten de que hablar de un presunto delito de prevaricación administrativa «es grave y preocupante», por lo que, si todo acaba en condena, no solo pedirán explicaciones. También se exigirán dimisiones. «Los vecinos de Segovia no pueden permitir que sus regidores estén más tiempo en los juzgados que gestionando la ciudad. Si el anterior fue un año de varapalos judiciales, el 2017 no ha empezado mucho mejor», subrayan.