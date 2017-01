Adicae anima a los afectados por las cláusulas suelo a demandar «cuanto antes» a los bancos

Alrededor de 80 personas acudieron este lunes a la asamblea organizada por la asociación de consumidores Adicae para resolver las posibles dudas de clientes de banca afectados por las cláusulas suelo. En la reunión, que también tuvo lugar en otras ciudades como Madrid, Sevilla o Valladolid y que en próximos días se celebrará en otras provincias de Castilla y León, los asesores de Adicae animaron a los posibles afectados a demandar «cuanto antes a los bancos para que recuperen todo su dinero», indicó Francisco Javier Carpio, miembro de los servicios jurídicos de la asociación.

Carpio cifró en tres millones los posibles afectados por las cláusulas suelo en España, cálculo que no se puede concretar en la provincia de Segovia debido a que las entidades bancarias no facilitan estos datos. «Los bancos los están ocultando con el único objetivo de conseguir que mucha gente no sepa si tiene o no esta cláusula en sus hipotecas, ya que es un asunto algo complejo», indicó el asesor.

Los casos de clientes afectados también son diversos. Los hay quienes ya iniciaron en su día acciones contra Bankia tras la sentencia del Tribunal Supremo, en mayo de 2013, que obligaba a las entidades bancarias a devolver el dinero de las cláusulas aunque sin retroactividad, circunstancia que sí contempla la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, por lo que «la gente que todavía no ha demandado tiene ahora mismo todo viable para recuperar todo lo que es suyo», afirmó Carpio, quien recordó que la macrodemanda que presentó la asociación de consumidores contra 101 cajas y bancos está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, esperando «una sentencia inminente en la cual se nos reconozca la devolución íntegra de todas las cantidades».

Mejor la demanda conjunta

Adicae recomienda a aquellos que puedan estar afectados, sean o no miembros de la asociación de consumidores, que demanden de forma conjunta por economía procesal, celeridad en el proceso, reducción de costes y mayor repercusión social. «No es lo mismo acudir a los bancos uno a uno que ir 15.000 afectados», subrayó.

Durante la charla, Francisco Javier Carpio manifestó la desconfianza de la asociación con la actuación del Gobierno en este asunto. «Hemos solicitado un acuerdo extrajudicial para una devolución masiva de estas cantidades y lo único que se hace es prorrogar y prorrogar. La última propuesta que han hecho es devolver este dinero en forma de productos bancarios, es decir, vendernos otra vez sus propios productos», manifestó. Por último, aseguró que en el Real Decreto que el Gobierno está preparando para la devolución del dinero, tanto Ciudadanos como PSOE instaron a obligar a la banca a devolver el dinero a las personas afectadas aunque estas no hayan cursado una reclamación, medida que según Carpio está en «contraposición con la postura del Partido Popular».