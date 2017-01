Cultura formará a voluntarios en arte, historia y servicios con vistas a Las Edades

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cuéllar acaba de poner en marcha el proyecto ‘Cuéllar voluntariado cultural’, a través del cual se pretende formar a los vecinos para que conozcan su localidad, su arte, cultura e historia. La idea surge con el fin de poder ofrecer conocimientos para aquellas personas que quieran ser voluntarias durante la celebración de Las Edades del Hombre, aunque se pretende que sea un poso que perdure en el tiempo.

Para ello, el próximo febrero se pondrá en marcha un curso, con clases gratuitas, que estará impartido por el profesor e historiador cuellarano Juan Carlos Llorente, que se desarrollará en la biblioteca municipal Cronista Herrera y que está abierto a la participación de personas a partir de 16 años de edad. El curso contará con clases teóricas y prácticas y se celebrará los miércoles y jueves de 19:30 a 21:30 horas.

La concejala de Cultura, Sonia Martín, destacó que, aunque la idea se lanza con motivo de la celebración de Las Edades del Hombre en la localidad, se incluirán conocimientos básicos para que perduren, y así que la gente continúe preparada «y con la ilusión de poder enseñar a los visitantes cualquiera de las cosas que hay en su pueblo». La edil aseguró que es fundamental que los vecinos estén preparados, ya que cualquier visitante puede preguntar sobre iglesias, casonas, escudos o servicios, por lo que con esta iniciativa se preparará a todo el que quiera.

El que será el profesor de este curso, Juan Carlos Llorente, que se definió como un voluntario más, destacó como muy positiva la idea y explicó que el evento exige de los cuellaranos dar una imagen «de lo que somos, de nuestra cultura a todos los niveles, no solo la histórica o artística, también de la forma de ser. Siempre se ha dicho que somos muy receptivos y amables con los visitantes y eso se tiene que notar ahora con especial interés».

Así, apuntó que se trata de que el que venga de fuera a conocer la villa tenga la oportunidad de recibir la atención debida y que los vecinos puedan desde marcar rutas hasta señalar edificios históricos, pero también conocer los servicios del municipio, desde el centro de salud hasta los comercios. Aseveró que la imagen que se va a dar de Cuéllar depende de esto, y si esta es positiva, vendrán tiempos en los que el turismo quede afianzado. Las clases que impartirá Llorente en su mayoría serán prácticas, ‘in situ’ en los principales edificios y rutas de la localidad, pero comenzarán con una parte teórica, puesto que se desconoce el nivel que tendrán los voluntarios participantes, que pueden tener perfiles muy variados.

Las prácticas se centrarán en dar a conocer el patrimonio más próximo a San Esteban, lo que, según destacó Llorente, no supone que no se traten otros lugares, aunque se incidirá más en los espacios donde se supone que se moverán más los visitantes. No faltarán lecciones sobre los barrios extramuros como La Cuesta, El Salvador, las casonas de la calle Segovia o la Trinidad y se dejará abierta la puerta camino de Santa Clara, que, aunque es bastante distante, también se ofrecerá su visita. Así, indicó que desde la organización está prevista la apertura de varios templos, entre ellos el de Santa Clara, junto a La Concepción y San Miguel, al menos.

Desafío

El historiador apuntó que el desafío de los voluntarios será saber qué harán los visitantes de Las Edades una vez que termine su paseo por la tercera de las sedes, la iglesia de San Esteban. Ahí aparece parte del voluntariado, que puede recoger al personal indicándole que muy cerca tiene una capilla, un palacio, la plaza o su iglesia. O la posibilidad de marcar distintas rutas, dando a conocer las posibilidades históricas y artísticas de cada una de ellas. «Se trata de hacer que no termine ahí la visita a Las Edades, que valoren el enorme patrimonio histórico artístico de la villa», con lo que puedan complementar su visita. Ese es el propósito, y se espera que la idea del voluntariado sea bien recogida.

Los voluntarios estarán registrados como tal y estarán cubiertos por un seguro. Todo aquel que esté interesado en pertenecer a este grupo de voluntariado puede realizar su inscripción a partir de mañana en la biblioteca municipal Cronista Herrera, que abre sus puertas de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas en horario ininterrumpido.