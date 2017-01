1.500 jubilados segovianos «se ven en la tesitura de elegir» entre comida o fármacos», según Gordo

El PSOE critica que los 32.870 pensionistas segovianos «han tenido que pagar cerca de seis millones de euros por sus medicinas con el copago farmacéutico del PP, desde su puesta en marcha en julio de 2012». El secretario general del PSOE en Segovia y diputado nacional, Juan Luis Gordo, mostró ayer «el total rechazo del Partido Socialista a que los pensionistas paguen por sus medicinas, tanto al incremento de ese copago propuesto por el Gobierno del PP, como al que puso en marcha hace tres años y medio». Así, y ante el anuncio de la ministra de Sanidad, Servicios Sanitarios e Igualdad, Dolors Montserrat, de aumentar el copago para los pensionistas, incidió en que «no solo lo rechazamos, sino que reclamamos la derogación del Real Decreto 16/2012 que puso en marcha el copago farmacéutico para los pensionistas».

Juan Luis Gordo recordó que «los pensionistas han sido el verdadero colchón social de sus familias durante la crisis económica y lo único que ha hecho el PP es castigarles: con copagos y subidas pírricas del 0,25%». De este modo, recordó que «la subida de precios en el año pasado se sitúa en el 1,5%, con lo que los pensionistas pierden un 1,35 por ciento de su poder adquisitivo, unos siete euros para las pensiones más bajas y en unos 30 euros para las más altas».

Según Gordo, «no es solo que los pensionistas han visto cómo su cesta de la compra costaba más mientras que sus pensiones no crecían, es que por primera vez tienen que pagar por sus medicinas, ellos que son los que, en general, más tratamientos farmacológicos necesitan». Sobre este punto, apuntó que la pensión media se sitúa en Segovia en los 845 euros mensuales y que «unos 12.000 ciudadanos cobran la pensión mínima en la provincia».

Además, el también diputado nacional lamentó que «casi 1.500 pensionistas segovianos no pueden comprar sus medicinas, gracias al copago impuesto por el PP; se ven en la tesitura de elegir: comida o medicinas». Se trata, además, «de medicamentos que necesitan para tener calidad de vida, pero que no pueden costear con sus pequeñas prestaciones, algo que al Gobierno del Partido Popular no parece importarle», incidió.

Juan Luis Gordo subrayó que «hay que buscar fórmulas para garantizar la calidad y sostenibilidad de nuestra sanidad pública, no para que los pensionistas paguen más: así se castiga la edad y la enfermedad, no se aportan soluciones». Insistió en que «el copago es un grave perjuicio para salud» y añadió que «lo que los socialistas queremos es dar respuesta a las necesidades de financiación del sistema y a la atención que requieren los ciudadanos».

En este sentido, concluyó diciendo que «el PSOE defiende una reforma fiscal en profundidad, que grave más a las grandes fortunas y a las rentas más altas, «para lograr la verdadera progresividad entre los contribuyentes».