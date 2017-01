Francisco Vázquez: «De Podemos solo sabemos quién quiere estar en el machito»

El presidente del Partido Popular de Segovia, Francisco Vázquez, asegura que la enmienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que propone para el próximo Congreso Nacional del partido, que se celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid, la fórmula de ‘un militante un voto’ «es la que ha utilizado desde hace muchos años». Cuando se ha convocado el Congreso Nacional, explica Vázquez, «aquí todos los militantes han podido votar. Lo que pasa es que hay 860.000 militantes y todos, como es lógico, no pueden acudir al congreso», por lo que «se establece un sistema de elección a través de compromisarios».

El presidente de la Diputación de Segovia señaló que está prevista una modificación en los estatutos, que tendrá que ser aprobada en el próximo congreso, por la cual tanto el presidente del partido como los miembros de la dirección tendrán que ser elegidos en un sistema con doble vuelta, «en el que podrán votar todos los militantes».

Indicó que todo aquel que quiera tiene la posibilidad de elegir al presidente e incluso la oportunidad de presentarse si consigue la firma de cien compromisarios. «Creo que somos el único partido que en vez de exigir 8.660 firmas para presentarse como presidente autonómico, como ocurre en partidos de comunidades autónomas del sur, exige 100 firmas de 100 compromisarios de toda España», subrayó.

Francisco Vázquez manifestó su desencanto con este tipo de debates que calificó de «nominalistas» y que son consecuencia, en su opinión, de la aparición de los nuevos partidos políticos. «De Podemos, por ejemplo, no sabemos nada. Solo sabemos quién quiere estar en el machito», indicó el presidente de los populares segovianos, quien considera que los congresos son escenarios para hacer propuestas a realizar en el momento que toque gobernar. «Ya sabemos que otros no tienen ninguna propuesta. Llevan gobernando un año y medio en los Ayuntamientos y no han hecho absolutamente nada, solamente se preocupan de quien está sentado en el sillón», declaró, subrayando que «si la nueva política consiste en ver quien está al mando en lugar de ver que se puede hacer por los ciudadanos, no me interesa».