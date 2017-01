«El escenario es nuestra droga particular, te subes y te transformas, te vuelves loco»

¿Saben eso de dime con quién andas y te diré quién eres? Pues bien, el dicho popular nos induce a pensar que estos Pajarracos migraron de distintos grupos para anidar en el rock duro. El género que viste su apuesta es importante, pero aún lo es más su pasión por la música y sus ganas de divertirse con ella. La banda nació hace ocho años. Como recuerda el guitarra, Marco Antonio Costa, la idea de la fundación de Pajarracos nació en las muchas charlas y conciertos compartidos con el actual cantante, Javier Postigo ‘Posta’.

Faltaban más ‘pájaros’ para completar la bandada, y entonces enrolaron para la causa a Jesús Díaz al bajo (multi-instrumentista, trompeta, saxofón, trombón de varas , bajo, banjo, etcétera. , que procedía de bandas de soul; y al baterista Iván Velasco, excomponente de Electropelvis. Al final, éste fue sustituido por Adrián Bermejo que es el actual batería. Y por si fuera poco arsenal en ese ensamblaje del grupo, los Pajarracos ‘ficharon’ a Jesús Sanz ‘El Chepas’, que compagina los conciertos de Lujuria con los de los Pajarracos. Marco Antonio Costa no quiere olvidarse de las dos cantantes que han efectuado los coros en el disco que vestirán de largo hoy sábado en la sala Beat Club, con el doble cartel, a partir de las 21 horas, de Adobe y Pajarracos. Las voces de Cristina Rincón y Alicia Gómez encarnan «la costumbre del grupo de añadir siempre coristas en nuestros temas”. Así, a partir de experimentados músicos de otras bandas y de un común denominador rockero «conseguimos organizar una banda poderosa».

–¿Cuánto han dado de sí estos ocho años de trayectoria de Pajarracos?

–Desde el principio las ideas estaban claras: Dar toda la caña posible con temas directos, que dejen las neuronas en estado de shock, basadas en ‘riffs’ potentes de guitarra con bases incontestables. A partir de ahí la cosa esta clara, salir a tocar y hacer disfrutar a la gente con nuestra propuesta, sin artificios, ni medias tintas.

Respecto a los discos, el primero, ‘Desde la Frontera’, tiene mucha fuerza y unas letras descarnadas, con aires de ‘ hard rock’ y toques fronterizos. El segundo trabajo podía haber salido antes; pero en esta banda las cosas se hacen sin prisa y bien hechas; este trabajo está más depurado, con mejor sonido y los arreglos más cuidados. Ambos discos están grabados en los estudios EWWK Pablo Cantalejo.

–Lo que parece es que existe una fidelidad a los gustos musicales que tienen y que luego plasman en sus temas.

–La banda en general, desde sus inicios, ha compuesto temas de rock, rozando el punk rock de finales de los 70, con aires fronterizos, incluso en algún caso toques españoles, pero sin perder en ninguno de ellos la fuerza que se desarrolla en los temas y en nuestros directos.

–Este nuevo álbum que presentan el sábado lo han llamado ‘Fuck you’ ¿A quién le dedican ese ‘que te jodan’?

–El tema ‘Fuck You’ que da título al disco es una historia del día a día de la gente que está en desacuerdo con lo que le rodea, aunque esto abarca muchos aspectos de la vida. Está dedicado a aquellos que aman el rock y a quien quiera emocionarse con temas fuertes, buenas letras y una banda que se cree al 100% lo que hace.

–¿Cuántas copias han sacado de este álbum y dónde se puede adquirir?

–Hemos sacado a la venta 800 cedés. Se puede conseguir poniéndose en contacto con nosotros. Lo mejor es que vengan este sábado porque por 6 euros tienen la entrada al concierto y el disco. También pueden acudir a algunos establecimientos de la capital , como los bares Santana o Rubí. En la promoción actual, si adquieres el cedé invitamos a una caña, para que la gente no se vaya con sed.

–Componer, juntarse en ensayos compatibilizando trabajos y vidas familiares, y luego la grabación. ¿Cuánto esfuerzo acarrea sacar un disco, no?

–Decir que grabar un disco supone un sacrificio son pamplinas. Si alguien piensa en eso, que se dedique a otra cosa porque al fin y al cabo es aplicar en el estudio todo el trabajo que se ha efectuado durante días en el local de ensayo. Actualmente es menos trabajoso y menos costoso que en otros tiempos debido a la actual tecnología. Lo más importante, desde luego, es tener las canciones y las ideas claras en las composiciones y arreglos. Nuestro cantante,que es el principal compositor de canciones, tiene en el tintero una gran cantidad de temas que podríamos afrontar para nuevos trabajos. Simplemente debemos seleccionar los mejores y preparar los arreglos y dejar fluir la imaginación en la elaboración de los temas. Aún así hemos tardado en terminar el disco casi diez meses, pero al final siempre merece la pena.

–¿Como calificaría el escenario musical de Segovia?

–Ahora hay muchos grupos, pero nos da un poco de pena que los grupos o muchos de ellos, con gente con gran valía en sus filas y siendo grandes instrumentistas se dediquen a hacer versiones únicamente, sin apostar por su propia música, que es lo verdaderamente importante, con canciones salidas del fondo de sus corazones. Hay excepciones, no vamos a nombrar a ninguno porque seria injusto, ya que hay grandes bandas tanto en la ciudad como en la provincia. Con respecto al público, vemos que la juventud actual no asiste prácticamente a los conciertos de rock, ni prácticamente a ninguno de otro tipo. Creemos que se ha perdido mucho el espíritu de lucha y de fuerza que generó el rock en sus inicios, aunque el que va sabe muy bien lo que quiere.

–Su rock está hecho para la descarga en directo. Es ahí donde están en su salsa.

–Sin duda. El escenario es nuestra droga particular, te subes y te transformas, te vuelves loco cuando se produce el sonido como una locomotora del rock and roll , y alcanza su cima y te transporta a un muro sónico, como decimos nosotros. Se produce un placer indescriptible, Sencillamente, tocar en directo es lo más. El rock debe estar en la calle y en las salas y golpear conciencias y mentes, que están atontadas con productos de márquetin, de música latina o música enlatada que nada tiene que ver con la cultura rock

–¿Cómo será el concierto del sábado?

–Depende del horario, si vamos mal de tiempo, desgranaremos rock and roll tras rock and roll sin parar y si vamos bien, haremos lo mismo (se ríe). Nos acompañarán los fantásticos Adobe, con los que creo que el personal disfrutará lo suyo. En serio, descargaremos los temas del primer y segundo disco, sin descanso uno tras otro, hasta que aguante el personal, y lleguen la medianoche, momento en que las fuerzas de la autoridad y la autoridad en particular no permite más rock and roll. Es lo que hay, vamos para atrás.