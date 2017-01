La auditoría cifra en tres millones el desfase en el ‘parking’ de Padre Claret

Aunque Isolux Corsan ha acudido ya a los tribunales, el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, Alfonso Reguera, asegura que el acuerdo sobre el reequilibrio de las cuentas del aparcamiento subterráneo de Padre Claret se encuentra muy próximo. La situación, recalca, nada tiene que ver con el pleito en vigor respecto al estacionamiento de José Zorrilla.

La auditoría contratada por el Ayuntamiento de Segovia –con un coste de 21.719 euros– para la tramitación del expediente de equilibrio económico suscitado por la empresa concesionaria del aparcamiento de Padre Claret concluye que existe un desfase de tres millones de euros respecto a las previsiones iniciales, según explicó Reguera. Sin entrar en detalles concretos de la negociación que ahora mismo mantienen ambas partes, Reguera señaló que la propuesta para restablecer el equilibrio tiene una triple vertiente: la ampliación del plazo de la concesión, la variación del canon anual y los gastos que conlleva el mantenimiento de la avenida y el ajardinamiento de las rotondas de Padre Claret y Vía Roma.

En este sentido, el portavoz socialista apunta a que al Ayuntamiento le interesaría «tener las manos libres» para la gestión de la Avenida de Padre Claret. En cualquier caso, Reguera resta importancia a la decisión de Isolux Corsan de acudir al Juzgado, una medida que interpreta como una garantía «para no perder la posibilidad de poder recurrir si no se llega a un acuerdo», ya que el plazo «se les pasaba». En cuanto al argumento de la empresa de que el Ayuntamiento no responde a sus correos electrónicos, Reguera señala que es falso y lo inscribe dentro de «la partida de ajedrez de la negociación», «porque tengo más de diez correos de intercambio de comunicación».