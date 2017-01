Luquero niega que fallos de comunicación influyeran en la muerte de una mujer en una farmacia

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha descartado que los problemas de interferencias que ha sufrido el sistema de telecomunicaciones de la Policía Local y de los bomberos hayan podido afectar al tiempo de respuesta de los servicios de emergencia ante al fallecimiento de una mujer en el interior de una farmacia de la calle Cronista Lecea en tarde de Reyes. «El tiempo de respuesta fue el adecuado. El incidente se produjo al inicio de la Cabalgata y llegó inmediatamente la ambulancia», indicó Luquero, quien afirmó que se optó por esperar a que pasarán los festejos para sacar el cadáver de la farmacia.

La regidora socialista defendió la eficacia del sistema de telecomunicaciones con el que el Ayuntamiento dotó a sus servicios de seguridad y que durante las vacaciones navideñas ha tenido que ser sustituido por el anterior sistema. «Ya se ha recuperado el sistema digital, que está funcionando perfectamente», incidió, aunque apuntó que hasta que no se localice donde está el fallo no se dará por resuelto. «En un momento dado Telecomunicaciones planteó que un particular hubiera instalado un aparato no homologado y estuviera produciendo interferencias. Había que hacer un rastreo, pero parece que tiene que ver con algunas instalaciones de Policía Nacional», subrayó.

Según la alcaldesa de la ciudad, las incidencias surgidas no son achacables «ni al gobierno municipal, ni al uso que se ha hecho del servicio de telecomunicaciones por parte de la policía y de los bomberos ni a la empresa que presta el servicio». Asegura que mientras ha habido alguna incidencia se ha recurrido al sistema analógico anterior, por lo que «el gobierno municipal ha estado absolutamente tranquilo. Así me lo han trasladado tanto el jefe de policía como el de bomberos, porque las comunicaciones han estado aseguradas», concluyó.