Cuatro pueblos segovianos, entre los 25 más bonitos de Castilla y León

Ayllón, Sepúlveda, Pedraza y Maderuelo están entre los 25 pueblos más bonitos de Castilla y León. Y no, no lo decimos nosotros. Es la opinión de Niumba, el blog de viajes de Tripadvisor, que ha seleccionado las cuatro localidades segovianas entre las más bellas de la Comunidad.Con una superficie de más de 94.000 kilómetros cuadrados, Castilla y León es la región más extensa de España. Sus nueve provincias esconden rincones que parecen no haber experimentado el paso tiempo, con una historia y tradiciones más vivas que nunca. Y entre las más bonitas está Ayllón, donde conviven edificios señoriales y casas de arquitectura tradicional, componiendo un conjunto que ha llevado a su casco antiguo a ser declarado Bien de Interés Cultural. El Palacio de los Contreras, la Plaza Mayor o la Casa de la Torre, el edificio más antiguo de la población, son algunos de sus principales encantos.

De Maderuelo destaca Niumba que es «una villa medieval que no solo entra por los ojos, sino también por el paladar. Su situación a orillas de un embalse permite disfrutar de un fantástico mirador. Tras recorrer sus serpenteantes callejuelas, nada mejor que reponer fuerzas con un chorizo de matanza y un buen vino de la tierra».

La belleza de Sepúlveda, afirma el blog de viajes de Tripadvisor, «se encuentra tanto en sus calles como en su entorno. Acoge la iglesia El Salvador, el primer templo románico erigido en Segovia, y el Museo de los Fueros. A unos kilómetros de la localidad se extiende el Parque Natural de las Hoces del río Duratón, una maravilla de la naturaleza».

Niumba tiene también claro que «el encanto que posee Pedraza es difícil de igualar. Esta población mantiene su apariencia medieval y prácticamente está intacta. Su Plaza Mayor está considerada como una de las más bellas de Castilla y León».