La incidencia de la gripe se dispara en Segovia

La incidencia de la gripe que se ha asentado como un huésped más en muchos hogares y centros de trabajo está siendo «alta» y va camino de ser «muy elevada», según el diagnóstico del jefe territorial del servicio de Sanidad, César Montarelo. Este invierno, además, el virus se ha adelantado para lo que suele ser habitual, añade el experto en función a los datos recabados por la Red Centinela.

Un paréntesis antes de entrar en harina: En el sistema público de Segovia hay siete profesionales –cuatro médicos y tres enfermeras– que forman parte de este entramado asistencial repartido por la comunidad autónoma. Todos son profesionales autorizados. Como precisa Montarelo, los datos regionales suelen ser muy parecidos a los provinciales.

Así pues, el jefe del servicio territorial explica que la experiencia dicta que los repuntes del virus suelen producirse a principios del mes de febrero; sin embargo, la gripe de este invierno ha irrumpido con fuerza a finales de diciembre. Entre las semanas 50 y 51, concreta César Montarelo sobre el escenario que definen las cifras de la Red Centinela.

Este año la irrupción del virus se ha anticipado unas semanas, ya que lo habitual es que el repunte sea en febrero

Por acercar más la lupa, el umbral de epidemia se sitúa en 50 casos detectados por cada 100.000 personas. Ese límite se sobrepasó en la provincia entre el 26 de diciembre y el primer día del año ya en curso. Posteriormente, la incidencia creció a 148 diagnósticos por la misma población y la curva ha continuado siendo ascendente. Montarelo confirma que la presencia de la gripe afecta a 315 segovianos por cada 100.000 habitantes, lo que supone multiplicar por seis el umbral establecido para declarar la afección como epidemia. El responsable del servicio territorial apostilla que si llega a 350 casos «ya sería muy alta».

La eficacia de la vacunación

Lo cierto es que todo apunta a que esa incidencia seguirá al alza durante las próximas dos semanas, calcula el especialista. A partir de entonces, los expertos esperan que remita. El tipo de virus de este año es un viejo conocido ya contemplado en el programa de inmunología con el que trabaja la campaña de vacunación. Los más afectados son los niños de hasta 14 años de edad.

La inmensa mayoría de los aquejados son pacientes que no se habían vacunado. Cuando se trata de niños y adolescentes, el 86% de los diagnosticados no se habían vacunado. Según los datos de la Red Centinela sobre incidencia, la vacuna se revela como «un método eficaz» en la prevención de la gripe, en particular cuando se trata de grupos de riesgo, como niños y mayores.

César Montarelo recuerda que la vacunación es muy recomendable a partir de los 60 años. Añade que ante la aparición de los síntomas hay que acudir al médico de cabecera para obtener la pertinente prescripción y en ningún caso automedicarse con antibióticos.