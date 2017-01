«Hay proyecto a largo plazo, pero para repetir como cabeza de lista tienen que aglutinarse varios factores»

Más de lo mismo. Es lo que según Raquel Fernández sucederá en este 2017 en Segovia. La portavoz del PP en el Ayuntamiento cree que el CAT es un despilfarro y que los autobuses no funcionarán este año, además de despoblarse el casco.

–¿Cuál es el balance de 2016 que hace el grupo municipal del PP?

–El balance es negativo, porque estamos muy condicionados por las sentencias judiciales. El dinero y las muy reducidas posibilidades de inversión está mal invertido en el CAT, mientras que el grueso de inversiones es para pagar sentencias. Asistimos a lo que denunciamos en los últimos años, que la ciudad no cambia, envejece, hay un inmovilismo y hay una falta de proyecto de ciudad. Además, todo va aparejado a una subida de impuestos que no ha descendido en doce años. Eso en cuanto a grandes inversiones. Pero luego hay aspectos que condicionan a la ciudad, como el Peahis, que lleva un retraso de nueve años, y por tanto, no se hacen inversiones y los contratos importantes, como los de los autobuses urbanos no se sacan adelante.

–La alcaldesa, Clara Luquero, dijo en su balance que hay que acatar esas sentencias en contra, y se defiende asegurando que muchas son herencia del Partido Popular.

–Es un dato concreto y certero. La única heredada del Partido Popular es la referente a Soldado Español. El resto son todas del gobierno socialista, que lleva 13 años gobernando. En porcentaje, es un 93% del gobierno socialista. Insisto en que no es opinión, los hechos son los que son.

–La palabra del año 2016 fue populismo, ¿quién cree que hace más populismo en la corporación?

–La alcaldesa. Porque busca más la foto que la efectividad. Están siempre muy pendientes de la imagen, del trato con la gente y la difusión. La alcaldesa no desaprovecha la ocasión de sacarse la foto y hace que a veces den una noticia y no haya proyecto.

–Las relaciones con los otros grupos municipales de la oposición son cordiales, ¿en qué se traducen?

–Son cordiales, pero respetando las diferencias, que las hay, pero una cosa no quita la otra. Hay relaciones insalvables a nivel ideológico como, con Izquierda Unida, pero también hay que hablar en diferentes aspectos y en algunas circunstancias hay que plantearnos acciones conjuntas, porque son positivas para la ciudad y porque el equipo de gobierno da la espalda a la oposición.

–¿Sienten que les da la espalda?

–Sí, al menos en los aspectos importantes, no se nos da la palabra y se tira a la basura. No nos han dejado participar en los presupuestos, no nos han dado voz en el pliego de autobuses, no nos dejaron tampoco en los horarios de carga y descarga. Cada propuesta que hacemos la rechazan automáticamente, y todas son con voluntad de sumar, porque hay una reticencia a no atender nuestras propuestas con el rigor que debieran.

–Los grupos minoritarios, como Ciudadanos, detectan indicios de bipartidismo y el pleno es más plural que nunca. ¿Le parece incoherente?

–Completamente. Son opiniones, pero los hechos son otros. El Partido Popular en el Gobierno Central y en las Cortes han cambiado la forma de actuar, respondiendo a que hay más fuerzas políticas. Es una solicitud del pueblo y hay que dar respuesta a la política que el ciudadano quiere. Si Ciudadanos quiere ver otra cosa pues que lo vea, pero las fuerzas mayoritarias siguen siendo PP y PSOE, hasta el día que los ciudadanos decidan lo contrario. Que no reclamen en los despachos lo que no han conseguido en la urnas.

No hay bipartidismo

–¿Cree entonces que sigue imperando ese bipartidismo en el Ayuntamiento de Segovia?

–Para nada. De hecho, el PP es el grupo mayoritario de la oposición y nos sentimos en muchas ocasiones ninguneados. En grandes áreas, el equipo de gobierno decide hablar antes con Izquierda Unida que con el PP. Yo no lo haría así si gobernara.

–¿Cómo cree que será 2017 para la ciudad de Segovia?

–Será más de lo mismo, continuista. Al gobierno de Clara Luquero le falta un proyecto de ciudad, sin hoja de ruta no hay destino y por tanto, lo que se hace es lo que se ha venido haciendo estos años: ir solventando el día a día porque no hay prioridades marcadas.

–¿Cree que será el año en que el CAT tenga un proyecto firmado?

–Sintiéndolo mucho, no, pero es que lo ha dicho la alcaldesa. Antes era seguro que el instituto Alicia Alonso iba a venir y ahora ya está posponiendo o dilatando los plazos. Ahora se habla ya de cerca del 2019 la conclusión del CAT. Y la realidad es que se hicieron la foto hace año y medio, pero el compromiso por escrito no existe. Mucho nos tememos que no venga y que habrá que buscar otras salida. La queja es que se está haciendo una inversión para adaptar la infraestructura a una institución sin garantía de que venga y si no viene, se tendrá que volver a acondicionar el edificio para otra institución. Un despilfarro.

–¿Qué propuestas tiene el PP para revitalizar el casco histórico?

–En primer lugar, se tiene que aprobar el Peahis, porque sin esa herramienta es imposible trabajar. El equipo de Gobierno tenía que haber establecido el Peahis como prioritario, y a partir de ahí, políticas de incentivación de rehabilitación de edificios, como la reducción del impuesto de construcciones. Pero medidas no sólo a nivel económico, sino también a nivel de planificación. Se permite que dotaciones de servicios se vayan, las Jesuitinas han cerrado y las Concepcionistas se van a ir. Los residentes al no tener comodidades se van a ir. Por tanto, no sólo son medidas de incentivación económica, sino también a nivel estratégico, de implantar una serie de servicios y comodidades.

–Habla del Peahis. Podría salir adelante en este 2017. ¿El PP apoyará este documento?

–Desde luego que no damos carta blanca, pero si no cambian las cosas lo apoyaremos. Es la voluntad que tenemos porque, aunque no estemos de acuerdo en cosas puntuales porque abarca a más de la mitad de la ciudad, es un documento fundamental y hace falta como el comer. Sería totalmente contradictorio si no lo apoyamos, pero criticaremos los aspectos oportunos.

–Segovia tendrá nuevo servicio de autobuses a mediados de año.

–No confío que a mediados de año esté el servicio de autobuses. Es imposible que si no se ha iniciado el trámite de licitación, que el contrato se adjudique a mediados de año. No entrarían en funcionamiento hasta principios del 2018 y es una nueva dilación de los plazos. Antes costaba creerlo, pero es una medida electoralista, para estar cerca del año electoral. Lo que antes parecía un despropósito, cuando se hablaba de que tenían que estar en marcha en junio del 2015, y hablar de nuevo de elecciones sonaba a locura, ahora con los plazos encima de la mesa, van por ahí los tiros. Nos parece una falta de respeto a los segovianos el haberles prorrogado un servicio durante tres años en unas condiciones que son deplorables.

No tienen borradores

–¿Van a presentar sugerencias al pliego de la contratación del servicio de transporte urbano?

–Ya las hemos presentado, en cuanto a recorridos de líneas. Una fue parcialmente admitida, y eso nos congratula, la de la supresión de las dos líneas a la estación del Ave. Las demás, las haremos llegar, pero cuando tengamos el borrador del pliego, porque lo que conocemos son informaciones sesgadas a través de los medios de comunicación.

–¿Y el borrador de los presupuestos?

–Tampoco. No conocemos absolutamente nada del presupuesto del 2017. Sabemos que están bocetados por lo que ha dicho el concejal de Economía, pero es una de las cosas del ninguneo de las que hablaba.

–La generación de suelo industrial es otro de los puntos donde hacen hincapié. ¿Prado del Hoyo y Prado Bonal serán algún día realidad?

–Creo que Prado del Hoyo será una realidad en un plazo no muy grande de tiempo, porque están los tramites avanzados. Pero Prado del Hoyo es una iniciativa privada, a pesar de que el equipo de gobierno se pone las medallas. Mientras tanto, podrían tomar la iniciativa de invertir en los polígonos industriales, como por ejemplo, el de El Cerro, que es una reclamación antológica porque da pena verlo. Así que no se les llene la boca con crear suelo nuevo, mientras el que hay, esta dejado de la mano de Dios.

–¿Cree que la Junta apoya suficiente a la ciudad de Segovia, económicamente hablando?

–Creo que salimos del contexto de crisis, en el que la Junta ha invertido porcentualmente la misma cantidad que en otras ciudades de Castilla y León. En Segovia ha invertido poco pero no ha sido porque este gobernada por el PSOE, ese victimismo al que aluden, sino porque en los últimos siete años no ha habido inversiones importantes. Pero dicho eso, las pocas inversiones importantes en la ciudad han venido de la mano de la Junta de Castilla y León, como la Universidad de Valladolid, la avenida de la Constitución y la estación de autobuses, que son las más importantes, y han venido cofinanciadas por la Junta y al 100% en otros. Del instituto de San Lorenzo ya están iniciados los trámites. Lo lógico es que empiecen las obras a finales del 2017. Sobre el centro de Salud de Nueva Segovia, el presidente de la Junta lo comprometió y estoy convencida que lo va a llevar a cabo y será una realidad. Pero me gustaría dejar claro que la alcaldesa siempre se queja y que la Junta de Castilla y León cumple y el gobierno Clara Luquero critica y promete, pero no ejecuta.

–¿Cuál es su objetivo para el 2017?

–Ser capaces de transmitir nuestro proyecto de ciudad a a todos los segovianos e imprimir confianza para que nos vean como alternativa de gobierno al existente. El gobierno de la ciudad es una asignatura pendiente y tratamos de que en las próximas elecciones se produzca el cambio, siendo una alternativa solvente con ideas renovadas.

–¿Trabaja para presentarse a las siguientes elecciones?

–Hay que ir día a día porque el panorama cambia muchísimo. Lo que he aprendido es que hay que tener un proyecto a largo plazo, pero a nivel personal se tienen que aglutinar varios factores: que la persona quiera, que el partido quiera y coincidir que la persona sea la adecuada. Si se aglutinan los factores seguiré, pero si fallan, no seré la cabeza de lista.