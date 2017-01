El proyecto 'Por una sonrisa' regala juguetes a medio centenar de niños segovianos

Miles de niños segovianos se levantaron el día de Reyes y en sus casas encontraron algún presente que les habían dejado Melchor, Gaspar y Baltasar. Emoción, ilusión y ganas por ver si lo que habían puesto en la carta se había hecho realidad. Pero por desgracia, no en todos los hogares se produjo ayer esta bonita situación. Por eso, el Centro Comercial Abierto Decalles junto con Cáritas Diocesana de Segovia decidieron aportar su granito de arena para paliar esta situación y consiguieron que 37 niños desfavorecidos recibieran un regalo en un día en el que todos los pequeños deberían de poder abrir siempre al menos un presente.

En la iniciativa participan 27 comercios que han donado parte de la recaudación de sus ventas navideñas

La alegría de los niños que este viernes se reunieron en este espacio flotaba en el ambiente, tras oír su nombre y que los Reyes Magos les entregaran un regalo, en un acto que se desarrolló en el centro comercial Almuzara al mediodía.

Desde Decalles se resaltó la emoción que se vivió ayer al entregar estos regalos porque «la campaña la hemos preparado durante todas las navidades con ilusión y ha habido una implicación al 100% de los comerciantes», según destacó la presidenta de esta organización comercial, Araceli Herranz.

En la iniciativa se involucraron 27 comercios, que donaron una parte de la recaudación de las compras navideñas para ésta causa, pero además, otros muchos comerciantes compraron también juguetes. Hasta el punto que consiguieron reunir más de 60 regalos para los niños.

Juguetes nuevos

Todos los juguetes que se entregaron este viernes en el Centro Comercial Almuzara eran nuevos, comprados expresamente para esta ocasión, donde se pensó en todos los detalles, ya que fueron elegidos minuciosamente en función «de la edad, el sexo y de los posibles gustos de los niños», destacaron desde Cáritas Diocesana de Segovia .

Muñecas, juegos de creación, de manualidades, coches, y de series de moda, fueron algunos de los presentes que los niños, con edades comprendidas entre apenas un año y los doce, recibieron de manos sus Majestades. Además, todos los presentes fueron acompañados de unos libros y unas pinturas donados por la Diputación Provincial.

Y es que es muy duro saber que en un hogar los Reyes Magos no puedan dejar un regalo. En la casa de Sarai Rubio, donde entre ella y su hermana tienen cinco pequeños de entre 3 y 9 años, lo sabían bien. Por eso, cuando les dijeron que los pequeños iban a tener un regalo no cabían de emoción. «Estoy muy contenta porque a casa no podían venir porque no tenemos trabajo. Los niños estaban tan contentos de venir aquí que apenas han podido dormir», comentó entusiasmada esta hondureña.

No fue la única, ya que muchos padres que acompañaron a sus hijos disfrutaron a lo grande al ver la alegría con la que sus hijos rasgaban y abrían el regalo recibido.

Junto a estos niños y hasta completar el medio centenar de pequeños, también estaban los niños ganadores del sorteo de las cartas para los Reyes, una promoción especial de Navidad y Reyes del Centro Comercial Abierto Decalles, con el que se buscaba premiar la fidelidad de los clientes.

La campaña consistió en realizar 5.000 cartas preimpresas donde los más pequeños podían solicitar el regalo que les hiciera más ilusión, que luego debieron de depositar en las urnas que se encontraban repartidas por los establecimientos. De todas las cartas recibidas se seleccionaron una decena para que los pequeños recibieran también su regalo. De esta manera, la entrega de los regalos consiguió otro objetivo importante que se promueve siempre desde Cáritas Diocesana, que exista una «inclusión social» entre todos desde pequeños.

En la entrega del acto, también fue fundamental la presencia de voluntarios, como los nueve jóvenes del Instituto María Moliner, que forman parte del programa de Cáritas, ‘Educando Voluntarios’, que se lleva realizando desde hace tres años en este centro de secundaria.

Fueron estos adolescentes los que se encargaron de ayudar a entregar los regalos a los niños y que no fallara nada en la ejecución del acto. Los jóvenes participantes en este programa destacaron la importancia que tiene para ellos esta iniciativa ya que «me apunté al programa porque me pareció una buena oportunidad de ayudar a la gente», comentó Itziar Jiménez de 15 años. Otro de los voluntarios, César Rodríguez, de 16 años, también resaltó la importancia de tender la mano a « los más necesitados».

Al final, ambas organizaciones cumplieron con creces lo que se habían propuesto ya que la cara de los niños se iluminó al ver su regalo y una gran sonrisa brilló en su cara en un día mágico y especial.