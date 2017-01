Manuel Muñoz estudia su candidatura para las elecciones de la ACS

El presidente de la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS), Manuel Muñoz, está dolido con el anuncio de quien ha sido su vicepresidente en los últimos años, Javier Castaño, de que va a disputarle el puesto cuando se convoquen las elecciones que renovarán la junta directiva. Está molesto también, y por eso le destituyó, porque Castaño se integró en la candidatura de Andrés Ortega para concurrir a la presidencia de la Federación Empresarial, a la que Muñoz también aspiraba, y sostiene por contra que «las elecciones en la agrupación aún no están abiertas».

Sí va a haber elecciones, claro. Toca convocarlas ahora, pero todavía no hay fecha. Señala Muñoz que la renovación de cargos en la Agrupación de Comerciantes Segovianos se convocará «quizá antes de primavera», pero recalca que «todavía no se ha abierto el plazo para presentar candidaturas». Por eso le extraña que quien fue su vicepresidente se haya anticipado.

Muñoz no desvela si se presentará a la reelección. Comenta que «todavía no he pensado si lo haré o no», y apostilla que antes de tomar una decisión «veré qué quiere o no la gente». Es decir, pulsará con qué apoyos cuenta en el ámbito interno de la ACS.

Mientras, Javier Castaño ha anunciado su candidatura antes de que se convoquen las elecciones y de forma explícita: «Espero contar con el apoyo de mis compañeros de comercio para iniciar una nueva etapa de nuestra asociación de comercio», ha expresado recientemente en su perfil de Facebook.