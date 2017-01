El Concierto de Reyes llena la iglesia de San Frutos

La iglesia de San Frutos, en el barrio de Nueva Segovia, se llenó este viernes de público dispuesto a disfrutar del Concierto de Reyes, la última actuación del programa navideño confeccionado por el Ayuntamiento de Segovia. La asistencia multitudinaria ambientó la actuación de las dos formaciones musicales, que recibieron encendidos aplausos en cada pieza y al final del concierto.

El Concierto de Reyes corrió a cargo de la Banda de la Unión Musical Segoviana, dirigida por Francisco Cabanillas, que actuó en conjunto con el grupo vocal del Cuadro Lírico Julián Gayarre para poner el broche de oro a las fiestas navideñas. En la primera parte actuó la banda en solitario, que comenzó con la música de la película de ‘La Vida es Bella’, para seguir con piezas de Strauss o el villancico ‘All I want for Christmas is You’, de Mariah Carey.

En la segunda parte del concierto se unieron ambos grupos para deleitar al público con villancicos como ‘El Tamborilero’, ‘El Buen Radabán’ y el ‘Aleluya’ de Händel, entre otros.