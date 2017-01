El mayor gentío de los últimos años arropa en Segovia la cabalgata de los Magos

Yo, al contrario que la Sra. Alcaldesa, sí que pido a los RRMM que nos traigan algo que se cuenta, no con los dedos pero sí con máquinas, dinero, mucho dinero para poder pagar todos los pleitos perdidos por una mala asesoría que se tuvo. y confiemos en que no os metamos en otro pozo con la demanda a la propiedad sobre la casa Buitrago, y la deuda siga aumentando; y aún tenemos que pagar los arreglos de la comunidad de vecinos del bloque de viviendas donde está ubicada la estación de autobuses. Por eso, al contrario que la Sra Alcadesa, yo sí que pido cosas terrenales, concretas y efectivas, como es dinero, mucho dinero para el ayuntamiento.

La verdad es que había muchísima gente, quizás por la temperatura ambiente, que no era muy fría, o quizás porque no llovía, la ciudad estaba llena de padres con sus hijos para ver nuestra cabalgata, sencilla, sin grandes pretensiones, amable y muy cargada de emoción. Esto ya lo sabemos los que año tras año vamos a ver la cabalgata, primero con los hijos, después con los nietos.

Pero... y hay un "pero" que se viene repitiendo los últimos años, lo que está fatal es el trabajo de la persona que utiliza el micrófono en el Azoguejo para dar la bienvenida a los Reyes Magos. No habla, grita, y grita sin sentido, son voces que no dicen nada, no explica a los niños, auténticos protagonistas, nada de nada, se limita a repetir una y otra vez, eso sí dando voces, "venga... señores... más fuerte... uno... dos... tres... " reclamando el implicar al público en sus gritos. Y claro, no lo consigue, pues sus voces y gritos son insuperables. Por favor, que cambien a esta trabajadora por otra persona más apropiada; ya la sufrimos en la entrega de premios en la carrera de fin de año, en carnavales, en fiestas, se va imponiendo un relevo. Me viene a la mente una persona de gran delicadeza y auténtica profesional, que se prepara muy mucho todas sus intervenciones, Carolina, la persona que nos hace disfrutar, presentando, el Festival de la Esteva todos los veranos... por ejemplo. Eso sí que es periodismo y buen saber hacer.