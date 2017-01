La alcaldesa de Segovia presume en su balance de la carga y descarga y las obras en Constitución

El primer día laborable de 2017 lo eligió el grupo socialista del Ayuntamiento de Segovia para dar la bienvenida al nuevo año con un desayuno en el Pórtico Real. Un encuentro informal con cerca de 150 asistentes, representantes de asociaciones, entidades y colectivos del municipio a quienes la alcaldesa, Clara Luquero, agradeció su trabajo en beneficio de la sociedad segoviana. Para el grupo socialista el acto de este martes tuvo un propósito claro: hacer un balance de la actividad desplegada en 2016, y Luquero quiso que no fuera muy largo porque «si no me vais a silbar y se enfría el café», advirtió. Y como toda acción tiene una reacción, los asistentes le trasladaron al final un manojo de peticiones.

A la regidora le dio tiempo para pormenorizar los logros de las diferentes áreas municipales. Uno, la puesta en marcha de la nueva depuradora de aguas residuales , que consideró una «estructura fundamental para la ciudad» para una «mejora absoluta» en la calidad del agua, infraestructura que contó con una inversión de más de 21 millones de euros, de los que el 70% fueron sufragados por el Fondo Social Europeo y el 30% por el Consistorio.

Otros, las obras del acondicionamiento de la estación de autobuses, que finalizarán a mediados de enero, y las de la avenida de la Constitución, dos proyectos destacados iniciados en 2016. En el último caso, la alcaldesa destacó la importancia de los trabajos en la calle, una «vía principal», a pesar de que las obras han acabado «con incidentes» que han motivado reparaciones después de echar el asfalto. No obstante, a juicio de Luquero, los trabajos en la avenida han supuesto una «mejora rotunda» para el tráfico rodado, y «sobre todo en la reducción de la contaminación acústica» para los vecinos que viven en la zona.

Consciente de que estaba una nutrida representación de asociaciones de vecinos, Luquero destacó la finalización del Área de Regeneración Urbana (ARU) de San José, con la rehabilitación de 416 viviendas, la reurbanización de varias calles y la mejora del 75% de las redes de saneamiento. Un balance «positivo», en el que destacó la inversión de alrededor de cinco millones de euros procedentes de las administraciones local, regional y nacional.

A pesar de todo, durante el café que siguió a su discurso muchos aprovecharon la oportunidad de tener cerca a la alcaldesa para reivindicar mejoras en las distintas zonas de la ciudad, a tenor de las palabras que minutos antes había anticipado, pues Luquero aseguró que su forma de actuar es «más pragmática», porque su eje es «trabajar para resolver problemas». Y la alcaldesa tomó nota de las distintas peticiones para mejorar los barrios en estos doce meses.

Además, la regidora mencionó otros dos grandes proyectos para la ciudad que en 2016 tampoco se hicieron realidad: la construcción del centro de Salud de Nueva Segovia y el futuro instituto de Secundaria del barrio de San Lorenzo, que son competencia de la Junta de Castilla y León. Estas obras volvieron a ser reclamadas por el equipo de gobierno municipal, que mantuvo las formas porque, apuntó Luquero, «hemos intentando mantener unas relaciones cordiales y correctas con otras administraciones».

Empleo

El campo del empleo también fue importante para Luquero en 2016. La alcaldesa subrayó la incorporación de alumnos de la Universidad de Valladolid a algunas empresas de Segovia, así como la creación del Parque Comercial Guiomar, donde se crearán 200 nuevos puestos de trabajo. En un lugar destacado, Luquero habló del proyecto Segovia Open Future, que ha llegado «de la mano de Telefónica y que ofrece todos los medios para conseguir un negocio de éxito», además de ser el año de recepción del polígono de Alresa para la instalación de empresas en la zona.

Otro hito importante de 2016 fue, sin duda para la primera edil, la subvención concedida al Ayuntamiento para modernizar la administración municipal con el proyecto Smart Digital Segovia, que inyectará 2,2 millones de euros este año y 2018 para «una mejora continua a los servicios de los vecinos, a través del ‘Big Data’», lo que le valió a la ciudad el premio de Ciudad Inteligente el pasado noviembre.

Carga y descarga

En cuanto a movilidad, el año que terminó también tuvo hechos renombrados. La alcaldesa destacó el nuevo horario de carga y descarga en la Calle Real, que arrancó con «polémica» pero que ahora se «ha implantado con normalidad». A su juicio, la decisión de que los establecimientos tengan las mercancías antes de las diez de la mañana ha supuesto una mejora importante para que los turistas y segovianos que transitan por la zona «no contemplen un caos y que no exista ningún riesgo».

La apertura del parking del antiguo convento de las Oblatas y la elaboración del pliego de condiciones para licitar el nuevo contrato del servicio de autobuses (aún no terminado)fueron otras anotaciones que tampoco pasó por alto, y destacó que la ciudad contará con dieciséis nuevos autobuses; e hizo hincapié en la frecuencia que tendrán algunas de las líneas más utilizadas, como la del barrio de Nueva Segovia, donde «los vecinos tendrán autobús cada ocho minutos».

Segovia es una ciudad turística por excelencia y por eso, la alcaldesa enfatizó en este apartado que el área de Turismo cerró un año «espléndido» y destacó la acogida de numerosos congresos, como el de Ciudades Patrimonio, la restauración del paño de la muralla en la zona de San Millán y la finalización de los trabajos en la Casa de la Moneda, donde se recuperó el Jardín del Rey y se inauguró el centro de creatividad para jóvenes de la mano del IE Universidad. La cesión de la antigua Biblioteca del Estado para convertirla en casa de la lectura, que abrirá en breve, la creación del tercer plan de juventud, el nuevo reglamento de participación ciudadana y la mejora de las infraestructuras deportivas, fueron otros hechos destacados por Luquero del año que acaba de finalizar.

La explosión de la calle Coca

Luquero tampoco olvidó el momento más doloroso de 2016, que sin duda para ella fue la explosión que tuvo lugar en la calle Coca, en el barrio de San Lorenzo, que costó la vida a dos personas. El suceso que se produjo a finales del mes de agosto demostró, según dijo, la buena actuación de los servicios municipales, que actuaron «con premura», lo que después valió a varios bomberos y policías locales recibir la medalla de oro al mérito regional. También destacó el papel de la sociedad civil ante un hecho de estas características, pues se «volcó» en ayudar a las personas de los tres bloques de viviendas que fueron desalojados. De hecho, puso como ejemplo la actuación de diferentes establecimientos de hostelería que abrieron a las 6:30 de la mañana para «atender a estas personas» o la colaboración que brindó la Asociación de Vecinos de La Parrilla de San Lorenzo.

En este lado de la balanza, la alcaldesa de Segovia también colocó «algunas sentencias desfavorables» que han recaído sobre el Ayuntamiento de la ciudad y que «hay que afrontar». Luquero finalizó su intervención igual que la comenzó, deseando a todos los presentes «un año estupendo» y que sobre todo tengan «mucha salud». Pues que así sea.