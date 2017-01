Cuatro navidades sin Curro (y sin la verdad)

Son las cuartas navidades sin Curro. El joven veterinario segoviano tenía 27 años cuando vio truncada su vida y destrozados sus sueños en la curva de Angrois. Era uno de los pasajeros que viajaban a Santiago de Compostela en el Alvia que descarriló el 24 de julio de 2013. Apenas faltaban unos pocos minutos para llegar al destino. ¿La fatalidad? La Plataforma de Víctimas no cree en el maldito azar y en las guadañas caprichosas que se cruzan en unos caminos inocentes. La tragedia, la más grave y luctuosa de la historia reciente del ferrocarril en España, se cobró 81 vidas.

Tras el duelo vinieron las preguntas. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasó para tan brutal accidente? ¿Hubo negligencias de seguridad o fue culpa solo del conductor? Los interrogantes siguen sin despejarse. «No hay voluntad», sentencia el padre de Curro. A la pena diaria, que en navidad golpea más bajo, Javier García Municio y su mujer Cristina suman estos días «la decepción» del sucedáneo de reunión que la asociación de víctimas del Alvia mantuvo el pasado día 29 con el ministro de Fomento, el que fue alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

La delegación de los afectados no pudo acceder al interioer del Ministerio durante la entrevista del 29 de dociembre

Un simulacro, apunta Javier García Municio. Desencanto y frustración. Esas son las conclusiones del encuentro en el que el representante del Gobierno central rechazó la constitución de una comisión de investigación independiente, tal y como viene reclamando la agrupación de familiares que perdieron a un ser querido en Angrois.

García Municio cuenta cómo el ministro solo recibió a dos interlocutores. «La entrevista no estaba ni en la agenda oficial del Ministerio», comenta. «El gabinete de prensa nos dijo que ea un tema privado», de ahí que no estuviera anunciada, aunque la plataforma ya se había dedicado antes a difundir su celebración. El padre de Curro no da crédito y se indigna cuando revela la justificación de la comunicación del Ministerio: «Para ellos 81 muertos son un tema privado», se queja en voz alta.

«Ha sido llegar a ministro y desdecirse»

La delegación de unos veinte familiares de víctimas aguantó el intenso frío en la calle porque no les dejaron entrar, aunque fuera solo para esperar la resolución en alguna de las numerosas salas de la sede ministerial que a media tarde de un 29 de diciembre están vacías de funcionarios y de actividad.

Las formas ya disgustaron a los representantes de la plataforma; pero el contenido fue otro estocazo en lo alto de sus esperanzas. De la Serna, siendo alcalde de Santander, apoyó en su corporación municipal la petición de una comisión de investigación y de otra parlamentaria para desentrañar la verdad del accidente del Alvia de Santiago. «Ha sido llegar a ministro y empezar a desdecirse», lamenta el padre de Curro. «Ya había estado eludiendo la entrevista [en referencia De la Serna]», apostilla García Municio. Los malos augurios se cumplieron, para contrariedad de la asociación que busca justicia.

«Otra vez se anteponen los intereses poderosos de Adil y Renfe y los contratos millonarios»

«La reunión fue un desastre. El ministro se desdijo con argumentos pueriles refiriéndose a que no conocía cuando era alcalde que se había denegado hasta cuatro veces la petición de comisión de investigación», expone. «Otra vez se anteponen los poderosos intereses de Adif y de Renfe y los millonarios contratos y no se consiente que se investigue ni que se hable» de las irregularidades de seguridad que se cometieron, reprueba.

«El ministro ha demostrado ser un cínico, un hipócrita y un mentiroso; no merecemos tener a estas personas gobernándonos», critica con vehemencia. «Miente [el actual ministro de Fomento] cuando al terminar la reunión dijo lo que ya decía su predecesora, Ana Pastor, de que están con las víctimas, y no es así», estalla el padre.

«Ya no se acuerda de nada no quiere saber nada», le reprocha Javier García Municio a Íñigo de la Serna al recordar esa iniciativa que respaldó como alcalde de Santander y que obtuvo la unanimidad de la corporación de la capital cántabra, incluido el grupo municipal del PP que dirigía el ahora ministro de Fomento.

El día 24 de enero, fecha lave

La plataforma intenta no caer en el desánimo, apunta su representante segoviano, uno de sus miembros más activos en esa búsqueda de la verdad. En estos más de tres años de lucha, ha conocido los reveses a la causa por parte de la justicia o del propio Gobierno. «La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no es independiente», concluye, aunque los movimientos de la administración hayan tratado de darle esa apariencia.

Ahora toda la fe de la causa mira a Europa y tiene el día 24 en rojo. Es la fecha en la que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudiará su reclamación para abrir expediente, investigar y, si fuera necesario, sancionar. «Buscamos en Europa la justicia que España nos niega», asegura el padre de Curro, quien se aferra al informe que elaboró la Agencia Europea Ferroviaria que señaló «veinte puntos» que sustentan la posibilidad de una negligencia en la seguridad: desde la falta de previsión del fallo humano hasta la homologación del tren, cita como ejemplos García Municio.