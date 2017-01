José Luis Alonso de Santos ensalza el entusiasmo del teatro aficionado

Como viene siendo habitual desde hace varios años en las fechas navideñas, el teatro Bretón de Sepúlveda abre sus puertas para acoger la representación de una obra con la que recaudar fondos de cara a la Cabalgata de Reyes de la localidad del próximo jueves. En esta ocasión, la obra escogida es 'La semana cultural', del dramaturgo vallisoletano José Luis Alonso de Santos, autor de obras tan conocidas como 'Bajarse al moro' o 'La estanquera de Vallecas'.

Se trata, además, de la primera vez que se representa dicha obra en teatro, por lo que autor ha decidido no dejar escapar la oportunidad de contemplar su producto sobre las tablas del escenario sepulvedano. «La iniciativa ha salido del grupo de teatro aficionado de la localidad. Yo no he tenido nada que ver», asegura Alonso de Santos, quien ya acudió el pasado 2 de diciembre a uno de los ensayos de la obra en la localidad segoviana.

El dramaturgo vallisoletano se muestra encantado con el grupo de actores que dan vida a los diferentes personajes de la obra, ya que «aunque no se dedican al teatro profesionalmente pero le ponen muchas ganas y entusiasmo».

'La semana cultural' es una comedia que critica y fustiga la falsa imagen de la cultura como elemento de adorno, así como unos falsos actos culturales, realizados tantas veces con la única finalidad de la promoción política o personal de los que los realizan. «Es una obra que trata temas muy actuales» relata De Santos, que destaca el hecho de que políticos de la propia localidad actúen en una obra que trata asuntos tan relevantes en la sociedad española de los últimos años como la corrupción política. Estrenada en Sepúlveda el pasado día 23, la función se representará, además de este lunes 2 de enero (22 horas), el viernes y el sábado con un donativo de 6,50 euros.

Crear cultura

El autor de 'La estanquera de Vallecas' está de acuerdo en que iniciativas como esta permiten llevar la cultura al medio rural, aunque matiza que lo verdaderamente importante es que en estos lugares se cree cultura, tanto en el teatro, como en otras modalidades artísticas como la pintura o la música.

Descarta comparar el teatro que se realiza en España en la actualidad con el de otras épocas. «Como en todas las modalidades, habrá obras que sean mejores, iguales y peores que las de hace unos años y en el futuro pasará igual», subraya.

A sus 74 años, ostenta desde 2014 la presidencia de la Academia de las Artes Escénicas de España, cargo que no le impide continuar con lo que ha hecho toda la vida. «Un escritor nunca se puede retirar. Va a escribir durante toda la vida», concluye el autor.