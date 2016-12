Segovia buscará soluciones a los colapsos de tráfico en el casco histórico

La moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida (IU) sobre el tránsito rodado por la puerta de San Cebrián deparó el que quizás fue el anuncio más importante del último pleno municipal, celebrado ayer. Fue la alcaldesa, Clara Luquero, quien clausuró el turno de defensa, réplicas y contrarréplicas con la propuesta de instauración de una mesa de movilidad dedicada a resolver los no pocos problemas de tráfico que arrastra el casco histórico, dado que el trastorno «es importante», admitió la máxima responsable municipal.

Con esta noticia, la regidora desbrozó la intervención de su compañero en el equipo de gobierno socialista, el concejal de Tráfico, Ramón Muñoz-Torrero. El edil reconoció en su exposición la dificultad con la que se topan a la hora de ofrecer alternativas equilibradas que eviten las congestiones que se producen en el recinto amurallado cuando la afluencia de vehículos es masiva. No se trata de dejar incomunicado y asilado por coche el casco histórico. Tampoco es cuestión es de extender la peatonalización a lo loco. Ni mucho menos. Así al menos lo ve el equipo de gobierno.

Sin embargo, todos los grupos políticos que componen la corporación municipal parecen estar de acuerdo en que el problema existe y hay que atajarlo. La mesa de movilidad puede ser un instrumento útil para ello, aunque los partidos en la oposición ya han manifestado que quieren ser partícipes del análisis y de las medidas que se puedan adoptar. La alcaldesa ha tendido la mano y ha señalado que la intención es que trabajen en el estudio de forma «conjunta». Ahora hay que convenir la fórmula para paliar atascos, colapsos y, sobre todo, la escasez de plazas estacionamientos en superficie, incapaz de dar una respuesta rápida a la necesidad de aparcamiento cuando el tráfico sube el nivel de intensidad y densidad.

Dilema

Este déficit afecta sobre todo a los residentes de esta zona de la ciudad. A tenor de lo esbozado por la alcaldesa de Segovia, los estudios e informes que se elaboren definirán el impacto de la circulación en el centro histórico de la ciudad.

El Partido Popular, a través de su concejal en el Ayuntamiento, Juan Antonio Miranda, ha reiterado su preferencia por habilitar «aparcamientos disuasorios para que en las fechas de gran afluencia no sean los vecinos residentes los que sufran» las consecuencias de que no haya un solo hueco donde dejar el coche. El representante del grupo popular, mayoritario en la bancada de la oposición, también advirtió de que «la peatonalización no es la solución porque dificulta la vida cotidiana».

Por su parte, Ángel Galindo, de IU, quien defendía en origen la moción para instar al Ayuntamiento a estudiar el impacto del tráfico en el entorno de la puerta de San Cebrián, sacó adelante la propuesta con los votos a favor del PSOE y UPyD-Centrados en Segovia, y las abstenciones de PP y Ciudadanos. Al fin y al cabo, antes de intervenir y meter el bisturí hay que diagnosticar el mal y comprobar lo extendido que está, así como las contraindicaciones de un posible tratamiento.

«La menos traumática»

En el caso de IU, la moción hablaba de la posibilidad de restringir a un único sentido el paso por el citado arco, una de las entradas al recinto amurallado junto a la cuesta de San Juan y el Socorro, aunque ésta última está más reservada a la carga y descarga, hoteles, residentes o servicios de emergencia. El resto de grupos descartó en principio esa opción de un único sentido.

También el concejal de Tráfico. Ramón Muñoz-Torrero, sin dejar de reconocer que todas las soluciones tienen su complejidad, abogó por la que parece ser «la menos traumática». El edil se refirió a «limitar el acceso» al casco antiguo en coche en determinados momentos o fechas. Esta medida que ya se viene aplicando cuando el calendario desborda la ciudad de turistas.

Los portavoces de Ciudadanos y Unión Progreso y Democracia-Centrados en Segovia insistieron en la dificultad de aparcamiento, sobre todo de los residentes. Un mal que el concejal de Tráfico ilustró con «la baja ocupación» que aún registra el recientemente abierto ‘parking’ de las Oblatas. Por esa utilización todavía insuficiente, el «impacto del tráfico no ha aumentado», añadió.

Por su parte, la alcaldesa bosquejó en su anuncio de crear la mesa de movilidad que la pretensión es estudiar «en conjunto» los pasos a dar. Se trata, pues, de una invitación al resto de fuerzas que forman parte del parlamento municipal para consensuar soluciones al problema «importante» del tráfico en el recinto amurallado, concluyó Clara Luquero antes de dar paso a la votación de una moción que empezó en el arco de San Cebrián y que terminó por ampliar su radio de repercusión a todo el casco histórico.