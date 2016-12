La Fundación Caja Segovia acaba el año en números rojos y se asoma a un 2017 crucial

Sin noticias de los juzgados donde se dirime una parte del futuro financiero de la institución, la Fundación Caja Segovia otea el horizonte inminente del año 2017 con unas cuentas en negativo. Los números rojos resultan de la lógica aplastante de que los ingresos son superan a los gastos que ha de hacer frente la entidad que tomó el difícil testigo de la extinta Obra Social y Cultural en un momento de zozobra económica generalizada.

El patronato se reunió ayer por la tarde para poner al día la contabilidad de la fundación y probar el presupuesto para el año que viene. La caja de la institución que preside Javier Reguera ascienden a 781.000 euros en números redondos. Por su parte, los costes que encara suben hasta los cerca de 984.000 euros. La resta concluye y deduce el saldo negativo de unos 203.000 euros con el que parte la andadura de la entidad en un ejercicio que se antoja crucial. Y es que el próximo mes de julio vence el plazo de la pesada hipoteca del Torreón de Lozoya contraído con Bankia tras el fiasco urbanístico de Navicoas.

En algo más de siete meses se agota el periodo de carencia de cinco años, mientras tanto en los juzgados no hay buenas nuevas sobre los procesos abiertos. La representación legal de la Fundación Caja Segovia recurrió el auto del Juzgado número 2 que acordó el archivo de las diligencias en el caso de las indemnizaciones millonarias por las prejubilaciones de los exdirectivos de la antigua caja de ahorros.

Un sobreseimiento que fue acordado sin que se practicaran todas las diligencias de investigación solicitadas. Dicho recurso contra el auto de archivo no es baladí porque la Fundación, como tomadora de las pólizas de los exdirectivos, considera que este proceso puede tener una repercusión económica importante para sus intereses.

El otro frente abierto, el de la hipoteca del Torreón, analiza tanto la corrección del préstamo como la actuación de los órganos de gobierno de la Caja y su resultado podría liberar a la fundación del pago de la hipoteca, que habría de amortizar a razón de 1,3 millones de euros anuales a partir del año próximo. Hasta ahora solo ha estado obligada a abonar los intereses del préstamo, un importe que ronda los 105.000 euros anuales.

De entrada, no pagará

Así pues, la Fundación Caja Segovia encara 2017 con los dedos cruzados para que las causas judiciales le sean favorables y, sobre todo, le liberen del pesado yugo de la hipoteca con Bankia. También confían en arrendar por fin alguno de los inmuebles de su patrimonio, y en concreto el Palacio de Mansilla. El patronato tiene claro que sería una fuente de ingresos salvadora, aunque admite que la singularidad del edificio, pensado para la actividad universitaria, complica mucho las operaciones.

Otra cuestión tiene clara la fundación. Si su solvencia financiera no mejora, no va a poder pagar a Bankia esos 1,3 millones de euros del préstamo. Ante esa imposibilidad, la institución heredera de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia se encomienda a pactar con el banco alguna fórmula que pase por la rebaja del coste del peaje crediticio, incluso metiendo en la operación alguno de sus inmuebles. De entrada, la fundación ya anticipa que no abonará a Bankia esa cantidad.

Por otra parte, el patronato de ayer saludó la incorporación a su organigrama de Santiago Martínez, Rafael Aznar, Javier Castaño y Rafael Cantalejo, aunque éste ya figuraba en la composición el órgano que dirige la nave.