Fraile recuerda que fue él quien informó de la publicación del nuevo IBI

El concejal y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cuéllar, Carlos Fraile, ha salido al paso de las declaraciones y acusaciones que el alcalde de la villa, Jesús García, y el concejal Luis Senovilla, hacían la semana pasada, al hilo de un comunicado en el que alertaba de la subida del recibo del IBI en un 4% en Cuéllar en el ejercicio 2017 y solicitaba al equipo de gobierno para que este aumento no repercutiese en el recibo de los vecinos.

Fraile señala que en las declaraciones se habla de un error cometido por su parte y del grupo municipal socialista, ante lo cual esperan «ansiosos a que motivadamente digan donde se encuentra». Apuntan desconocer dónde está el error y el querer engañar a los vecinos y explican que en su responsabilidad y trabajo como grupo político, entre otros asuntos, se encuentra el advertir cuestiones que pudieran perjudicar a los vecinos.

El edil socialista señala que esto podría haber ocurrido si la semana pasada, durante la celebración de la comisión de Hacienda, en la que se incluyó de manera urgente y extraordinaria un punto en la sesión para someter a aprobación la bajada del tipo de gravamen al 0,642%, propuesta que fue votada favorablemente por PP y PSOE, con la abstención de IU. En consecuencia, apuntan desde el PSOE, el recibo del IBI no va a subir en Cuéllar, ya que el aumento de las bases catastrales se ve compensado con la bajada en el tipo de gravamen.

Fraile señala desconocer si, fruto de «la prepotencia y la soberbia, no saben leer los comunicados que emitimos» o se pregunta si los ediles buscan la confrontación para tapar otras cuestiones «como por ejemplo las insignificantes inversiones para el presupuesto de 2017».

El portavoz socialista recuerda nuevamente la comisión de Hacienda, en la que, según relata, la intervención municipal reconoció que el propio Fraile había sido quien había informado de la publicación en el BOE de los coeficientes de actualización de las bases catastrales. «A la vista de las desafortunadas declaraciones por parte del alcalde y el concejal Luis Senovilla, parece haber escocido bastante al adalid de las finanzas y la economía que haya sido yo, y no ellos, quien ha informado y alertado de la publicación de los coeficientes de actualización», señala Fraile, y pide al alcalde y al edil que estén más atentos a los temas y así evitar «que otros hagamos su trabajo». También les solicita que retomen las formas con «menos difamación y dejen de ser los reyes de la crispación».

Plazo

Regresando al recibo del IBI, Fraile apunta que es cierto que se cuenta con plazo hasta el 1 de marzo para fijar el tipo de gravamen, pero no está de acuerdo con la tranquilidad del alcalde. Señala que la fijación del tipo de gravamen ha de ser aprobada en pleno, tras lo cual pasará a exposición pública y aprobación definitiva. «Contando con los días inhábiles del periodo navideño, más los sábados y domingos, se está en plazo, pero ajustado, que no permite la relajación, y menos aún no haberse dado cuenta de la publicación de los coeficientes en el BOE como ha sido el caso». Por último, Fraile quiso contestar también a las apreciaciones del concejal Luis Senovilla. Al respecto se mostró sorprendido de que se pronunciara sobre él a través de los medios de comunicación «más si cabe cuando no habiendo transcurrido ni 24 horas de la citada comisión no comentó nada sobre este asunto». El edil socialista pide a Senovilla mayor coherencia política «aunque sé que es difícil después de su variada y dispersa trayectoria en varios partidos políticos», apunta, a la vez que señaló que en política es mejor ir de cara y no por la espalda y le solicitó que no se atribuya la defensa de los intereses de los vecinos.

Por último, Fraile felicitó al equipo de gobierno por la bajada del tipo de gravamen, «que en definitiva es lo que interesa».