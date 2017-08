La vuelta al cole costará una media de 304 euros por familia Padres y niños de la capital el primer día del curso pasado. / Laya La asociación Asecov afirma que no habrá problemas con el suministro de libros pero recomiendan no dejar las compras para el último día REDACCIÓN / WORD Salamanca Sábado, 5 agosto 2017, 12:04

Pese a que quede más de un mes para la vuelta al cole, las familias salmantinas ya comienzan a preparar las primeras compras de material escolar y libros de texto. El nuevo curso, que dará comienzo el día 11 en Infantil, Primaria y ESO y el 18 de septiembre para Bachillerato, supondrá un gasto medio de 304 euros, según los cálculos de la Asociación de Comerciantes Asecov, de la patronal salmantina Confaes.

Este esfuerzo económico varía entre los 126 euros que tendrán que gastar las familias cuyos hijos cursen Primero de Infantil hasta los 495 euros en el caso de que cursen estudios de Bachillerato. Para los alumnos de Primaría el gasto variará entre 244 y 324 y en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) las cifran variarán entre los 361 euros del primer ciclo y los 364 del segundo.

«En este curso no existe un cambio tan acusado de los libros de texto, lo que supondrá un respiro para muchas familias. Sin embargo, todas ellas saben que en cuanto se van superando etapas el gasto que se afronta es mayor, especialmente cuando se tiene que comprar materiales para asignaturas específicas como religión en el caso de Primaria, el segundo idioma extranjero o asignaturas técnicas», recuerda el vicepresidente de Asecov, el librero José Luis Delgado.

Los comerciantes salmantinos comentan que gran parte del trabajo en la compra de los materiales ya ha sido realizado por las familias y recomiendan no dejar para última hora esta tarea. «Los libreros de Salamanca estamos preparados durante todo el verano para recibir peticiones con material para el próximo curso. Este año, al igual que el pasado, no va a haber problemas con la petición de libros y todos llegarán en plazo para el comienzo de las clases. No obstante pedimos que no se deje la compra para los últimos días, porque en ese caso podría haber problemas».

Asimismo, José Luis Delgado explica que los empresarios salmantinos del sector ofrecen «precios tan atractivos como los que se pueden encontrar en internet», unido a la «calidad en el servicio y un asesoramiento personalizado2 que a su juicio se convierte en un factor diferencial para que no haya ningún problema en comenzar el primer día con todo lo necesario.

Para ello, el vicepresidente de los empresarios de comercio integrados en Confaes ha puesto ejemplos concretos que ha experimentado los últimos años. «He conocido varios ejemplos de familias que no han podido cambiar ejemplares de libros que venían con defectos de impresión o cuya edición correspondía a una comunidad autónoma distinta de Castilla y León. En estos casos nuestro servicio se impone al que pueda ofrecer cualquier tienda on-line», finaliza el librero.