CROSS, DUATLÓN Y CANICROSS Vicente del Bosque da lustre a la triple cita deportiva de la Nava de Francia Vicente del Bosque dio la salida a la prueba del duatlón. / FOTOS: ORYCRONSPORT.COM El exseleccionador acude a la cita ante más de un centenar de participantes en la localidad salmantina JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 3 junio 2018, 17:17

La localidad salmantina de Nava de Francia ha vuelto a ser protagonista en la provincia charra por celebrar en la mañana de hoy su ya tradicional triple cita deportiva, la cuarta edición del Cross, Canicross y Duatlón y II de Categorías Menores, que ha contado además con un padrino de lujo con la presencia del exseleccionador nacional de fútbol, el salmantino Vicente del Bosque.

La cita, organizada por el ayuntamiento de Nava de Francia, con la colaboración del Club Deportivo Motor Perkins Team y de la Diputación de Salamanca, ha reunido a más de un centenar de deportistas. Esta prueba permite a los deportistas participar en las citas de forma individualizada o bien hacerlo de forma combinada (canicross y duatlón o bien cross y duatlón, todas ellas llevadas a cabo por la Sierra de Francia).

El Canicross fue el primero en tomar la salida y los primeros en cruzar la línea de meta fueron 1º Antonio San Matias Ramajo (AT. Macotera Persianas Ruano) con un tiempo de 18.27; segundo fue José Ignacio Domínguez García (Correcaminos Carbajosa) con 21.26 y tercero José Fernando Luengo Becerro (Sierra de Francia) con 24.23.

En féminas las mejores fueron Pilar Gómez Jiménez (AT. Macotera Persianas Ruano) con un tiempo de 24.39 y segunda Evelina Mateo Santos (Motor Perkins Team) con 32.20.

Algunos de los participantes de la modalidad de cross

En cuanto al cross, sobre una distancia de 10km y prueba incluida dentro del V Circuito de Carreras Populares de la Diputación, los ganadores fueron Jesús Galache Sánchez (Perico´s Team) con un tiempo de 36.38 e Isabel Almaraz Mulas (At Macotera Persianas Ruano) con un tiempo de 43.48; les acompañaron en el podio José San Matías Ramajo (Perico´s Team) con 36.51 y Pilar Gómez Jiménez (At. Macotera Persianas Ruano) con 49.47; y como terceros Daniel Ayuso Sánchez (At. Macotera Persianas Ruano) con 36.51 y Elena Sevillano Algarra con 1.00.09.

Más tarde tomaron la salida los participantes del duatlón (prueba del III Circuito de Duatlón de la Diputación, siendo la 6ª prueba puntuable de la actual temporada), dándoles la salida Vicente del Bosque, quien inauguró previamente el campo de fútbol de la localidad que llevará su nombre. Todos los participantes de esta modalidad realizaron el primer circuito en la modalidad de cross de 3km; el segundo circuito en la modalidad de MTB de 10km y el tercer circuito nuevamente en la modalidad de cross, de 1Km.

Las tres mejores féminas en la modalidad del duatlón.

Los mejores en esta modalidad fueron Antonio Cerezo López (Club Salmántica Triatlón Club) con un tiempo de 38.21 y Sonia Sánchez Díez (Club Triatlón Charro) con un tiempo de 47.54; segundos llegaron Javier Luengo Martín (Club Salmántica Triatlón Club) con 41.47 y Montse Acera Curto (Club Triatlón Charro) con 52.25; y terceros Roberto Chamarro Durán (Club Triatlón Charro) con 43.48 y Francis Tena Bueno (Club Triatlón Charro) con 54.55.

La última modalidad deportiva que se llevó a cabo fue la denominada 'Combinada', en la cual los participantes tomaron parte en dos pruebas deportivas siendo la obligatoria la de Duatlón, y a elegir entre Canicross y Cross. A la hora de hacer la clasificación, se tuvo en cuenta la suma de las posiciones obtenidas en las dos pruebas.

En la combinada Cross/Duatlón masculino el podio quedó de la siguiente manera: 1º Efrén Mateo Santos (Perico's Team) y Samuel Sánchez Díez (Independiente) con una puntuación de 3 puntos empatando a 1er puesto y el 3er lugar, fue para Manuel González Blázquez con 6 puntos.

En la modalidad femenina, hubo una única participante, Tania Fernández Serrano (Independiente) con una puntuación de 2 puntos;

Por último, en la combinada Canicross/Duatlón masculino, los primeros puestos los ocuparon, empatados a puntos al igual que la otra combinada, Jose Miguel Campano Castellanos (Independiente) y Miguel Ángel Martín García (Carrunning Team) con 3 puntos cada uno.

Todos los atletas a la hora de recoger el dorsal, recibieron la una toalla grande –regalo conmemorativo de la prueba- y a la llegada el resto de bolsa del corredor. Además, la organización puso a disposición de los participantes varios avituallamientos tanto sólidos como líquidos.

Como colofón final a la entrega de premios -la cual fue llevado a cabo por diferentes autoridades de la Localidad- a los cuales se unió Vicente del Bosque, todos los que quisieron, tanto participantes como acompañantes, pudieron disfrutar de una gran paella, cuyos ticket pudieron conseguir hasta el mismo día de la carrera, llevándose a cabo en el transcurso de la comida un gran sorteo de regalos.