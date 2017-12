Los vecinos del Corona temen que el Consistorio no defienda la labor del pleno ante Palco 3 Fachada principal del hotel Corona Sol en la capital salmantina. / VÍCTOR ANTORAZ Afirman que no designado letrado ni procurador para proteger las decisiones del pleno ante el recurso que presentarán los propietarios del hotel D. BAJO / WORD SALAMANCA Lunes, 18 diciembre 2017, 12:13

La interminable lucha jurídica de los vecinos del Hotel Corona Sol parece no tener fin. La Asociación Vecinos Tras el Muro (Avemur) exige desde hace tiempo la clausura del inmueble porque se trata de un edificio actualmente fuera del ordenamiento urbanístico.

Los tribunales han anulado, a lo largo de los últimos años, el estudio en detalle de la obra, la licencia de cambio de uso de apartamentos a hotel, la licencia ambiental y la licencia de primera ocupación. Además, el pleno de febrero de este año rechazó modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para darle cobertura legal. Los tres partidos de la oposición votaron en contra.

Aquella decisión del mes de febrero empujó a la empresa propietaria del edificio, Palco 3, a anunciar que recurría ante la justicia la decisión del pleno. La propuesta rechazada por éste y que habría salvado la cara del hotel estaba inspirada en el mismo estudio de detalle que ya habían ilegalizado los tribunales

La idea de Palco 3, por tanto, pasa por que los tribunales anulen la decisión del pleno del Ayuntamiento tomada por los concejales que representan a la ciudadanía local, y que continúe el proceso de cambio en la normativa urbanística.

Vecinos solos

La promotora del Corona anunció su intención de recurrir contra el acuerdo del pleno. El Ayuntamiento invitó a Avemur a personarse en el caso como parte interesada y Avemur dio el paso a finales de junio. En aquel momento explicaron que lo «último que queremos encontrarnos es con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el juzgado, al margen de la ciudad y de sus representantes».

En este punto, desde Avemur llaman la atención sobre dos hechos importantes: el primero, que aunque el pleno fue en febrero, la promotora aún no ha «dado contenido» al recurso. Lo interpuso en abril, pero «no está escrito ni presentado», apuntan.

El segundo hecho reseñable, según los vecinos, es que el Ayuntamiento habría declinado defender la decisión del pleno en los tribunales. Según fuentes de Avemur, las providencias y autos de los juzgados incluyen en su encabezamiento los datos de los abogados y procuradores de las dos partes: Por un lado, del demandante (Palco 3) y, por otro, de los demandados e interesados (Consistorio y Avemur). «En este caso concreto», afirman, «en el apartado de los abogados no aparece el que representa al Ayuntamiento, sólo el de Avemur».

El Consistorio «no puede abandonar el proceso, porque es la parte demandada», pero según Avemur, «al parecer no piensa defender el caso. No defienden al pleno ni a sus representantes, los concejales». Según portavoces de la asociación, los vecinos serán los únicos que defiendan ante los tribunales la decisión del pleno de febrero que rechazó modificar el PGOU. «El servicio jurídico del Ayuntamiento no acude a un acto legal en defensa del propio Ayuntamiento, zanjan.

Sin fechas

Otra pregunta que aún no tiene respuesta es cuándo se producirá ese nuevo ‘duelo’ en los tribunales. De acuerdo a Avemur, la empresa propietaria del inmueble estaría «demorando la tramitación del procedimiento» para alargar al máximo los plazos de la justicia y, en la práctica, que el hotel siga abierto pese a las sentencias en contra.

¿Cómo? Cuando Palco 3 anuncia su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, éste reclama al Ayuntamiento de Salamanca la documentación relacionada con la decisión del famoso pleno de febrero. Cuando la recibe y la entrega a las partes, Palco 3 protesta porque los documentos remitidos por el Consistorio está en blanco y negro lo que harían «inviable la debida apreciación de las numerosas fotografías incluidas en el expediente, así como la comprensión de los planos obrantes» . El Ayuntamiento reenvió los documentos, de nuevo en blanco y negro, lo que causó una nueva queja de Palco 3. Ni Avemur ni el Tribunal protestaron.

En la agrupación opinan que la postura de la empresa trata sólo de demorar los trámites. Los representantes legales de los vecinos remitieron un escrito al Tribunal en el que afirman que Palco 3 pide «una documentación de cuyos originales dispone necesariamente de una copia». El proyecto «fue promovido por ella misma» (Palco 3), por lo que «necesariamente» debe tener una copia en color. ¿Por qué entonces la reclama al Ayuntamiento? Según Avemur, para ‘marear la perdiz’ y prolongar la situación.

El penúltimo capítulo de la historia se escribió a mediados de noviembre, cuando el Tribunal Superior de Justicia envió al Ayuntamiento un requerimiento de 20 días «improrrogables» para que enviase la documentación de forma apropiada de una vez por todas. Una vez concluya el plazo definitivo y todas las partes tengan la información, el TSJCyL «dará un plazo para presentar formalmente el contenido de la demanda» de Palco 3 contra el pleno. Si la empresa no la presenta a tiempo, el juzgado «la archivará».