«Vamos a seguir haciendo el mismo gasto en toros, no se incrementa» Cristian González, días previos al pasado carnaval en la zona del encierro a caballo. / S.G. CIUDAD RODRIGO El sábado a las 20:00 horas se presentarán los astados en un acto en el Teatro Nuevo y en estos días se perfilarán detalles del encierro a caballo SILVIA G. ROJO Jueves, 28 diciembre 2017, 11:39

Los preparativos del próximo Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo siguen su propio ritmo y sumergidos de lleno en las fechas navideñas se aprovechará el penúltimo día del año para presentar los 25 toros que el Ayuntamiento tiene preparados para que se corran en las fiestas grandes de la localidad. Ese acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Teatro Nuevo.

A esos astados, de las ganaderías de Aguadulce, Emilio Galán, Alberto Mateos, Hermanos Cambronell y El Canario, habrá que sumar dos toros más: el Toro del Antruejo y el Toro del Aguardiente.

El concejal de Festejos y presidente de la Comisión Especial del Carnaval, Cristian González, reconoce que este año «ha sido más difícil igualar los encierros como nos gusta» y confirma que «sí que nos hemos encontrado precios más altos pero nosotros vamos a seguir haciendo la misma inversión, no se va a incrementar el gasto en toros». En ese sentido, hace la siguiente reflexión: «No sé si están mal o bien pagados pero hay que tener en cuenta que estos toros se sacan en febrero y no en agosto y no es lo mismo mantener a un animal más meses y con el riesgo de que pueden darse bajas. Además, las ganaderías van a tener mucha repercusión porque es Ciudad Rodrigo».

Sobre el encierro a caballo, de las tres ofertas que se presentaron, «había dos que se ajustaban muy bien a lo que nosotros queríamos y, al final, fue la parte económica la que hizo declinarnos por una y no por otra». Tal y como se dio a conocer hace tan solo unos días, será la empresa Raya la Dehesa SLU la que se encargue del desarrollo de este festejo y la adjudicación ha sido en 3.300 euros, 200 euros menos que el pasado carnaval.

«En estos días me reuniré con Francis (Francisco Cuesta es el representante de la empresa) y veremos con el ganadero del encierro cómo lo hacemos». Ese detalle está sin confirmar pero todas las quinielas apuntan a que será la ganadería de Emilio Galán la que se corra ese domingo de Carnaval.

El edil tiene más que claro que no puede suceder lo mismo del año pasado cuando el ganado perdió muchos kilos una vez que salió de la finca de origen. «Uno de los grandes problemas del pasado carnaval lo tuvimos con el encierro a caballo y este año lo quiero mimar demasiado y entre los tres estudiaremos las posibilidades». El edil sale a las criticas del Grupo Municipal Popular que le acusaba de no tener unos criterios objetivos a la hora de adjudicar ese festejo. «Si hubiera querido, al tratarse de un festejo menor, se podía haber hecho a dedo pero por el contrario, hemos pedido ofertas, y se han tenido en cuenta cuestiones como las fincas disponibles para el embueyamiento, el servicio de anestesia o los caballistas disponibles».

Parece lógico que el máximo responsable de la comisión no se quiera mojar y a la hora de decantarse por alguno de los encierros, desvía el tema apuntando que «todos los días van a venir buenos toros».

Sobre los carteles del festival y de la novillada insiste en que no está nada cerrado, «en los próximos días empezaré a llamar a apoderados, lo único que está cerrado, pero eso es algo que ya se sabe, es que viene Juan del Álamo».

En los próximos días también tiene previsto reunirse con los responsables de las charangas.