FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Unionistas de Salamanca, ante el partido de su historia 01:31 La expedición de Unionistas, antes de partir hacia tierras extremeñas. / ANTORAZ El equipo salmantino, con 500 fieles escuderos, subirá a la categoría de bronce si gana o empata con goles ante un Don Benito arropado por un campo Vicente Sanz repleto JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 27 mayo 2018, 11:04

Salamanca capital puede ser esta tarde, a eso de las 21 horas, de nuevo de Segunda División B. Han pasado ya cinco años desde que la Unión Deportiva Salamanca, el equipo que unía a toda la afición del fútbol en Salamanca, desapareciera en esta categoría por las deudas económicas y la inacción generalizada de casi toda la sociedad charra (empresarios, políticos, dirigentes y parte del aficionado). Y hoy 27 de mayo de 2018, el equipo fundado por socios de la extinta UDS para honrarla y proteger su memoria podría colarse por la puerta grande en la tercera categoría nacional.

Tras ser campeón del grupo VIII de la Tercera División, Unionistas de Salamanca necesita ganar o empatar con goles en el partido de vuelta de la eliminatoria de campeones ante el Deportivo Don Benito extremeño en un encuentro que comenzará a partir de las 19 horas en el campo Vicente Sanz. Los dos equipos empataron el pasado sábado en Las Pistas del Helmántico sin goles -resultado que de repetirse hoy llevaría el encuentro a la prórroga- en un choque que por oportunidades claras mereció ganar en la primera parte el Don Benito y que en la segundo el que más méritos hizo fue el equipo de Astu sin duda.

Los jugadores, antes de partir. / ANTORAZ

Será un encuentro de mucha tensión por todo lo que hay en juego: subir a Segunda B, una categoría que ya conocen los extremeños pero no Unionistas, un proyecto diseñado desde su inicio para subir de categoría y que ahora tiene a solo 90 minutos de lograrlo. El reto de Unionistas es muy claro: marcar un gol. El 0-0 de la ida, que no marcara el don Benito en Las Pistas, le da la gran ventaja a los de Astu de que cualquier gol que marque esta tarde tendrá valor doble en caso de empate, un aventaja que deben saber manejar los salmantinos.

Como es lógico, el ambiente lo tendrá en su mayoría en contra. El Don Benito entregó a mitad de semana 500 entradas a Unionistas que se agotaron antes de salir a la venta y los extremeños, después de una semana un poco movida con las entradas, colgaron el cartel de no hay billetes el pasado jueves por la tarde porque lo que según sus previsiones, hoy habrá 4.100 personas en el Vicente Sanz .En teoría con 3.600 locales, aunque algunos aficionados Unionistas han podido lograr alguna más a través de amistades en la ciudad extremeña. Un autocar de seguidores de Unionistas ya se encuentra en tierras extremeñas desde ayer, al que se sumarán desde esta mañana otros cinco y una avalancha de coches particulares -algunos incluso sin entradas con el deseo de animar al equipo en los prolegómenos del encuentro para ver el partido por la televisión Canal Extremadura en algún bar cercano-. Desde Salamanca también se podrá seguir por internet y por las plataformas de pago que tienen este canal en su menú.

Más allá del pique por las entradas, los jugadores de Unionistas deben estar 100% concentrados en un partido que les puede llevar a Segunda B. Unionistas ya no podrá verse sorprendido por la asfixiante presión del Don Benito en los minutos iniciales que tanto daño le hizo en Las Pistas en las salida del balón y casi le cuesta algún gol por la deficiente salida del balón desde los centrales. En este sentido, las prioridades de los e Astu deben pasar por encontrar a Jorge Alonso con mayor celeridad -siempre que se puede escapar del marcaje de un Diop que durante 70 minutos dio una exhibición física en Salamanca- y a Carlos de la Nava, que cuando entró en juego en la segunda parte y se pudo dar la vuelta con el balón pegado al pie hizo jugar al equipo. El aspecto físico será otro de los temas a tener encuentra, con un Don Benito que sufrió a partir del minuto 60 en Las Pistas.

En cuanto al once de Unionistas no se esperan demasiadas novedades, quizá la entrada de Carlos López por Chuchi en la medular para dar mayor potencia física al equipo en el centro del campo. La única baja es la de Javi Navas por lesión, y que el abulense -en una temporada repleta de lesiones- no se ha podido recuperar a tiempo. Mientras que en el Don Benito habrá que ver cómo el entrenador Juan García resuelve la más que presumible baja de su mejor jugador, Abraham Pozo, que se lesionó en el partido de ida con una pequeña rotura fibrilar que le hará ser presumiblemente baja para esta tarde.

El tiempo, cargado de tormentas en los últimos días, parece que respetará esta tarde en Don Benito, quizá con algo de lluvia hasta las 17 horas según la AEMET, pero que se despejará a partir de las 18 horas con un temperatura de 17 grados desde 5 entonces así que el calor parece que no podrá ser una excusa.

Eso sí y un dato importante. El mal menor para el que caiga hoy entre Don Benito y Unionistas es que caería a la segunda eliminatoria para seguir luchando por ascender a Segunda B, una ventaja que solo tienen los campeones de grupo.